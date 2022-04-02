Зв’язок у звільнених містах Київщини відновлено з допомогою Starlink

Мобільні комунікації в Ірпені та Романівці працюють в конфігурації 2G та 4G

Мобільний зв’язок у населених пунктах Київщини Романівці та Ірпені, звідки вдалося вибити агресорів, відновлено з допомогою обладнання Starlink. Про це повідомила Вікторія Рубан, PR-директорка Vodafone Ukraine.

«Лукавити не буду – це не перший в світі кейс конвергенції різних технологій зв’язку (першими стали японці місяць тому). Ми – другі в світі. А за екстримом і швидкістю реалізації – точно перші», – написала вона на своїй сторінці.

Як пояснили в компанії, послугу запустили в конфігурації 2G та 4G, на якій в якості транспортної мережі використовується комплект обладнання Starlink компанії SpaceX.

Це дозволяє забезпечити безперебійну роботу цього сегменту мережі навіть за відсутності інтернет-доступу через традиційну транспортну мережу під землею.

Така схема дозволяє швидко відновлювати мобільний зв'язок там, де були пошкоджені вузлові комунікації.

Нагадаємо, що перша партія станцій супутникового інтернету StarLink прибула до України 28 лютого. Раніше сервіси Starlink були недоступними в Україні через порівняно високу вартість за обладнання та абонентське обслуговування та небажання власника, Ілона Маска, займатися реєстрацією Starlink в Україні.

Відтоді, Україна отримала ще декілька партій обладнання. Зокрема, українським медичним закладам та установам у сфері охорони здоров’я передано 590 станцій супутникового інтернету.

Раніше повідомлялося, що станом на 24 березня у Києві 650 укриттів підключено до Wi-Fi.

29 березня стало відомо про звільнення Ірпеня від окупантів.