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    Group DF Фірташа перерахувала 100 млн грн гуманітарної допомоги

    Group DF Фірташа перерахувала 100 млн грн гуманітарної допомоги
    фото з відкритих джерел

    Гроші направлені на допомогу українцям, які залишилися без житла та їжі

    Group DF Дмитра Фірташа перерахувала 100 мільйонів гривень на спецрахунки НБУ для надання гуманітарної допомоги Україні. Про це повідомляється на їхній сторінці у Facebook.

    «Перший транш допомоги – для підтримки українців, чиї будинки зруйновано, і тих, хто сьогодні змушений залишити свій дім. Мільйони українців сьогодні опинилися без дому, без електропостачання, без продуктів харчування. Підтримки потребує система медицини. Постраждала величезна кількість людей. Упевнений, що великий бізнес зобов'язаний допомагати зараз.

    Кожен українець сьогодні на своєму місці має робити все можливе, щоб допомогти потерпілим. Україна – мій дім. Мені боляче за те, що там сьогодні відбувається. Молюся за життя українців. Зроблю все, щоб у мій дім повернувся мир», – наголосив Фірташ.

    Нагадаємо, Фірташ просить Австрію відпустити його захищати Україну.

    Також, уряд відкрив «гарячу лінію» для гуманітарних питань.

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    Теги: Дмитро Фірташ війна гроші Україна харчування час
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    Group DF Фірташа перерахувала 100 млн грн гуманітарної допомоги