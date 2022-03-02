Де купити їжу: онлайн-карта магазинів, які працюють

Онлайн-ресурс будуть систематично оновлювати на постійній основі та додавати нові торговельні мережі та окремі магазини

В Україні розроблено онлайн карту продовольчих магазинів із графіками роботи та актуальними даними. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що на карті можна знайти інформацію про назву магазину, його адресу, години роботи конкретних магазинів у різних містах, статус роботи торговельних точок.

Карта з нанесеними продуктовими магазинами та актуальною інформацією щодо їхньої роботи опублікована за посиланням.

Зазначається, що карта відображає інформацію про магазини АТБ, «Коло», «Сільпо», «Фора», Novus, Varus, «Рукавичка» та «ЕКО маркет». Онлайн-ресурс будуть систематично оновлювати на постійній основі та додавати нові торговельні мережі та окремі магазини.

Також дата й час оновлення інформації за конкретним магазином зазначені у відповідному полі.

До того ж міністр закликав всі торговельні мережі та продуктові точки долучатися до ініціативи.

Нагадаємо, уряд відкрив «гарячу лінію» для гуманітарних питань.

За номером 1545 можна телефонувати щодо:

проблем з водопостачанням, водовідведенням, опаленням

пошкоджень інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури

евакуації та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну

потреб у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами

потреб у ліках

потреб у пальному

питань соціальних виплат, отримання пенсій

проблемних питань з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування

Урядова гаряча лінія працює цілодобово.

Також відкрито державну гарячу лінію для бажаючих надати гуманітарну допомогу населенню або підтримати українських військових та бійців територіальної оборони. Для дзвінків з України (безкоштовно) - 0 800 202 600

Для дзвінків з інших країн (номер також може використовуватись для дзвінків з України за тарифами відповідного оператора зв’язку) - +380 44 237 00 02.

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