«Укрзалізниця» запускає новий потяг з Ужгорода до Львова

Поїзд курсуватиме щодня з 14 грудня

Компанія «Укрзалізниця» призначила новий потяг з Ужгорода до Львова, який курсуватиме щодня, починаючи з 14 грудня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Укрзалізниця» призначила регіональний поїзд №821/822 Львів-Ужгород»,- йдеться в повідомленні.

Поїзд буде курсувати щодня з 14 грудня, а його розклад розрахований на забезпечення зручного стикування з швидкісним поїздом Київ-Славське.

Першим рейсом поїзд відправиться зі львівського вокзалу 14 грудня об 11:00 і прибуде до Ужгорода о 16:50. Зупинка в Славську - 13:10-13:38. Зворотний виїзд зі станції Ужгород 15 грудня о 12:45 та прибуття до Львова о 18:56. Зупинка в Славську - 16:01-16:06. В обох напрямках є зупинки на наступних станціях: Сколе, Стрий, Славське, Лавочне, Воловець, Свалява, Карпати, Мукачеве, Батьово.

Напередодні «Укрзалізниця» повідомила, як працюватиме під час посиленого карантину. У компанії запевнили, що забезпечать усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.

Із 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

До слова, «Укрзалізниця» у 2021 році планує щомісяця підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.



