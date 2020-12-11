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    «Укрзалізниця» запускає новий потяг з Ужгорода до Львова

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    Потяг їхатиме через курортне містечко Славське&nbsp; - «Укрзалізниця» запускає новий потяг з Ужгорода до Львова
    Потяг їхатиме через курортне містечко Славське 
    Фото з відкритих джерел

    Поїзд курсуватиме щодня з 14 грудня

    Компанія «Укрзалізниця» призначила новий потяг з Ужгорода до Львова, який курсуватиме щодня, починаючи з 14 грудня. Про це повідомляє пресслужба компанії

    «Укрзалізниця» призначила регіональний поїзд №821/822 Львів-Ужгород»,- йдеться в повідомленні.

    Поїзд буде курсувати щодня з 14 грудня, а його розклад розрахований на забезпечення зручного стикування з швидкісним поїздом Київ-Славське.

    Першим рейсом поїзд відправиться зі львівського вокзалу 14 грудня об 11:00 і прибуде до Ужгорода о 16:50. Зупинка в Славську - 13:10-13:38. Зворотний виїзд зі станції Ужгород 15 грудня о 12:45 та прибуття до Львова о 18:56. Зупинка в Славську - 16:01-16:06. В обох напрямках є зупинки на наступних станціях: Сколе, Стрий, Славське, Лавочне, Воловець, Свалява, Карпати, Мукачеве, Батьово.

    Напередодні «Укрзалізниця» повідомила, як працюватиме під час посиленого карантинуУ компанії запевнили, що забезпечать усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.

    Із 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

    До слова, «Укрзалізниця» у 2021 році планує щомісяця підвищувати тарифи на пасажирські перевезення


    Теги: Укрзалізниця відпочинок Львів туризм потяг Ужгород Карпати (гори) мандрівка перевезення
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