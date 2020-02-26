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    Потяг Миколаїв – Івано-Франківськ з кінця березня курсуватиме до Рахова

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    Укрзалізниця оновила залізничний рейс Миколаїв - Івано-Франківськ, який з 29 березня курсуватиме до Рахова - Потяг Миколаїв – Івано-Франківськ з кінця березня курсуватиме до Рахова
    Укрзалізниця оновила залізничний рейс Миколаїв - Івано-Франківськ, який з 29 березня курсуватиме до Рахова

    За новим маршрутом потяг курсуватиме з 29 березня 2020 року

    «Укрзалізниця» продовжила маршрут потяга №134/133 Миколаїв – Івано-Франківськ до Рахова Закарпатської області.

    Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

    За новим маршрутом потяг курсуватиме з 29 березня 2020 року з Миколаєва та з 31 березня з Рахова.

    Потяг №134 Миколаїв – Рахів відправлятиметься з Миколаєва о 16:10 та прибуватиме до Рахова о 23:37 наступної доби. У зворотному напрямку відправлення о 00:27 та прибуття до Миколаєва о 07:27 наступної доби.

    «Завдяки подовженню маршруту поїзда мешканці Миколаєва, Херсона, Кривого Рогу, Білої Церкви зможуть дістатися курортних міст та містечок західної України, Львова, Івано-Франківська, Яремчі, Ворохти та Рахова», – наголошується у повідомленні «Укрзалізниці».

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила 16 додаткових потягів та продовжила деякі маршрути на вихідні з 7 по 9 березня.

    Додаткові потяги з Києва призначено в напрямках: Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Ковель, Жмеринка, Вінниця, Одеса, Кривий Ріг, Покровськ, Харків. Крім того, додаткові потяги призначено за напрямками Черкаси - Львів, Київ - Харків, Харків - Запоріжжя.

    Раніше стало відомо, що з Києва до Львова курсуватиме додатковий Інтерсіті з 22 лютого до 16 березня.

    Харків Київ Закарпаття Укрзалізниця Львів Миколаїв потяг Івано-Франківськ
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