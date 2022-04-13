Чи зможуть українці колись пробачити звірства росіян?

Триває 49-й день повномасштабної війни Росії проти України

В моїй стрічці багато обурення Папою Римським і його пропозицією хресної ходи з українкою та росіянкою на чолі… І я розумію чому.

Не знаю чи зможу колись вибачити росіянам. Взагалі не знаю як можна вибачити:

ґвалтування немовлят

ґвалтування дітей на очах у зв’язаних батьків

десятки тисяч мирних жертв Маріуполя з важкими бомбами на Будинок культури з написом «діти»

мирних жертв зі зв’язаними руками і братські могили Бучі

танкістів, які їздять по мирним автівкам з людьми і льотчиків, що скидають бомби на цивільні квартали…

…Позавчора ми провели день у «дорозі смерті» Київщини з Бернар-Анрі Леві, відомим французьким філософом і журналістом. І я сказала:

«Відтепер ми, росіяни і українці, кровні вороги. Ми хочемо і будемо їх вбивати. Це єдине бажання. І це на покоління».

«Ми теж так думали, − сказав Бернар, − після другої світової, що ми, євреї і французи ніколи не пробачимо німців. Але через роки Франція і Німеччина створили Союз вугілля і сталі, а тепер разом в ЄС».

Проте, додав він, для цього були необхідні умови, а саме: масове багаторічне каяття нації – всієї німецької нації.

Ще раз: каяття кожного представника нації-агресора. Кожного. Публічне. Публічний суд і визнання вини. Покарання. Репарації та виплати. Відновлення зруйнованого

І то, навіть після цього на прощення потрібен час. Через років 15, через покоління…

І тут найскладніше.

Я не вірю, що це можливе з сучасною Росією. Швидше навпаки: росіяни будуть озлоблюватися. Це принижена нація, ізольована від цивілізації, яка навіть інформаційно, без ФБ і YouTube, буде варитися в інформаційному сморіді скабєєвих-соловйових. Якщо помножити все це на неминучу бідність, то радше вже через декілька років ми отримаємо не каяття, а прагнення до реваншу.

Якщо російська-українська війна не закінчиться розпадом РФ, то цей сценарій мені видається найбільш ймовірним.

І тому єдиний спосіб виживання українців як нації – це повна мілітаризація країни, щось типу Ізраїлю, який живе у ворожому довкола середовищі.

Бо росіяни – це та нація, яка не розуміє цивілізаційних підходів і компромісів. Вона розуміє одне – силу

І тому Папа Римський, якщо він справді хоче помогти справі гуманізму і миру, має влаштувати ходу в Маріуполі, вивести звідти цивільних. Або попросити для нас винищувачі. Закрити небо бодай так. Бо всі нинішні ідеї – це штучні вистави, які точно не відповідають реальності.

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Джерело: блог Вікторії Сюмар

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