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    «Укрзалізниця» повідомила про відновлення руху ще дев’яти поїздів

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    <p>У поїздах діятимуть обмеження щодо кількості пасажирів</p> - «Укрзалізниця» повідомила про відновлення руху ще дев’яти поїздів

    У поїздах діятимуть обмеження щодо кількості пасажирів

    Загалом по всій території України вже вийшли на маршрути 666 приміських поїздів

    З суботи, 11 липня, «Укрзалізниця» відновлює курсування приміських поїздів Коростень — Овруч - Виступовичі та Бахмач — Сновськ.

    Про це повідомляє пресслужба перевізника.

    Зазначається, що загалом по всій території України вже вийшли на маршрути 666 приміських поїздів.

    • З 11 липня на напрямку Коростень — Овруч — Виступовичі курсуватимуть наступні приміські поїзди:
    • №6450 Коростень — Виступовичі (відправлення о 08:46, прибуття о 10:47, крім вівторка та четверга);
    • №6455 Виступовичі — Коростень (відправлення о 15:16, прибуття о 17:27, крім вівторка, четверга та неділі);
    • №6453 Виступовичі — Коростень (відправлення о 13:41, прибуття о 15:55, по неділях);
    • №6454 Коростень — Бережесть (відправлення о 20:40, прибуття о 22:20, щоденно);
    • №6451 Бережесть — Коростень (відправлення о 05:14 та прибуття о 07:04, щоденно).
    • На напрямку Бахмач — Сновськ щоденно курсуватимуть:
    • №6501 Бахмач — Сновськ (відправлення о 08:10, прибуття о 10:36);
    • №6502 Сновськ — Бахмач (відправлення о 05:00, прибуття о 07:30);
    • №6503 Бахмач — Сновськ (відправлення о 20:28, прибуття о 22:54);
    • №6504 Сновськ — Бахмач (відправлення о 16:59, прибуття о 19:28).

    «У зазначених поїздах діятимуть обмеження щодо кількості пасажирів – у межах кількості місць для сидіння. Також обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників Національної поліції», - додали в компанії.

    Нагадаємо, у разі покращення епідемічної ситуації «Укрзалізниця» планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення.

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