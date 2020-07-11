«Укрзалізниця» повідомила про відновлення руху ще дев’яти поїздів



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У поїздах діятимуть обмеження щодо кількості пасажирів

Загалом по всій території України вже вийшли на маршрути 666 приміських поїздів

З суботи, 11 липня, «Укрзалізниця» відновлює курсування приміських поїздів Коростень — Овруч - Виступовичі та Бахмач — Сновськ.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Зазначається, що загалом по всій території України вже вийшли на маршрути 666 приміських поїздів.

З 11 липня на напрямку Коростень — Овруч — Виступовичі курсуватимуть наступні приміські поїзди:

№6450 Коростень — Виступовичі (відправлення о 08:46, прибуття о 10:47, крім вівторка та четверга);

№6455 Виступовичі — Коростень (відправлення о 15:16, прибуття о 17:27, крім вівторка, четверга та неділі);

№6453 Виступовичі — Коростень (відправлення о 13:41, прибуття о 15:55, по неділях);

№6454 Коростень — Бережесть (відправлення о 20:40, прибуття о 22:20, щоденно);

№6451 Бережесть — Коростень (відправлення о 05:14 та прибуття о 07:04, щоденно).

На напрямку Бахмач — Сновськ щоденно курсуватимуть:

№6501 Бахмач — Сновськ (відправлення о 08:10, прибуття о 10:36);

№6502 Сновськ — Бахмач (відправлення о 05:00, прибуття о 07:30);

№6503 Бахмач — Сновськ (відправлення о 20:28, прибуття о 22:54);

№6504 Сновськ — Бахмач (відправлення о 16:59, прибуття о 19:28).

«У зазначених поїздах діятимуть обмеження щодо кількості пасажирів – у межах кількості місць для сидіння. Також обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників Національної поліції», - додали в компанії.

Нагадаємо, у разі покращення епідемічної ситуації «Укрзалізниця» планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення.