«Укрзалізниця» повідомила про відновлення руху ще дев’яти поїздів
У поїздах діятимуть обмеження щодо кількості пасажирів
Загалом по всій території України вже вийшли на маршрути 666 приміських поїздів
З суботи, 11 липня, «Укрзалізниця» відновлює курсування приміських поїздів Коростень — Овруч - Виступовичі та Бахмач — Сновськ.
Про це повідомляє пресслужба перевізника.
Зазначається, що загалом по всій території України вже вийшли на маршрути 666 приміських поїздів.
- З 11 липня на напрямку Коростень — Овруч — Виступовичі курсуватимуть наступні приміські поїзди:
- №6450 Коростень — Виступовичі (відправлення о 08:46, прибуття о 10:47, крім вівторка та четверга);
- №6455 Виступовичі — Коростень (відправлення о 15:16, прибуття о 17:27, крім вівторка, четверга та неділі);
- №6453 Виступовичі — Коростень (відправлення о 13:41, прибуття о 15:55, по неділях);
- №6454 Коростень — Бережесть (відправлення о 20:40, прибуття о 22:20, щоденно);
- №6451 Бережесть — Коростень (відправлення о 05:14 та прибуття о 07:04, щоденно).
- На напрямку Бахмач — Сновськ щоденно курсуватимуть:
- №6501 Бахмач — Сновськ (відправлення о 08:10, прибуття о 10:36);
- №6502 Сновськ — Бахмач (відправлення о 05:00, прибуття о 07:30);
- №6503 Бахмач — Сновськ (відправлення о 20:28, прибуття о 22:54);
- №6504 Сновськ — Бахмач (відправлення о 16:59, прибуття о 19:28).
«У зазначених поїздах діятимуть обмеження щодо кількості пасажирів – у межах кількості місць для сидіння. Також обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників Національної поліції», - додали в компанії.
Нагадаємо, у разі покращення епідемічної ситуації «Укрзалізниця» планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення.