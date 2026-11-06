Британія скасувала дозвіл на в'їзд відомому кліматологу через «терористичний слід»: деталі скандалу

Сам науковець назвав рішення британської влади частиною тенденції до авторитаризму, спрямованої проти палестинського та кліматичного рухів

Велика Британія скасувала електронний дозвіл на подорож (ETA) шведському кліматологу Андреасу Мальму, який планував відвідати країну для участі в науковій конференції та інших публічних заходах. У відповідь понад 1400 науковців із більш ніж 250 академічних установ підписали відкритого листа із закликом переглянути це рішення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Мальм є доцентом Лундського університету у Швеції, дослідником клімату та автором книги «Як підірвати трубопровід». За інформацією видання The Guardian, Міністерство внутрішніх справ Великої Британії повідомило науковцю, що його присутність у країні «не може вважатися сприяючою суспільному благу».

У середу, 4 листопада, Мальм мав відвідати наукову конференцію, виступити на BBC та взяти участь у публічній дискусії, організованій виданням Tribune. До дискусії також мала долучитися Гуда Амморі – співзасновниця організації Palestine Action, яку у Великій Британії визнали терористичною та заборонили.

Сам Мальм припускає, що скасування дозволу на в'їзд пов'язане саме з його запланованою участю в дискусії з Амморі. Виступаючи на BBC, він заявив, що не бачить іншого пояснення рішення британської влади.

«Я не бачу жодного іншого пояснення, окрім запланованої моєї появи на сцені для панельної дискусії в середу ввечері в Лондоні разом з Худою Амморі. Це… певним чином робить мене терористом або пов'язаним з тероризмом, і тому мені заборонено в'їжджати до Великої Британії. Це досить скандально», – сказав науковець.

Мальм також пов'язав цю ситуацію з ширшою тенденцією обмеження діяльності суспільних рухів: «Це лише дуже мала частина основної тенденції: цього дрейфу до авторитаризму, який спрямований проти палестинського руху, кліматичного руху та інших, хто протистоїть руйнівним силам, що контролюють цей світ».

Фабіан Дабландер, доцент Лондонської школи економіки, який ініціював написання листа, заявив, що швидке зростання кількості підписантів свідчить про стурбованість академічної спільноти наслідками такого рішення.

Загалом відкритого листа із закликом переглянути рішення щодо Мальма підписали понад 1400 науковців із більш ніж 250 академічних установ. Автори звернення наголошують, що можливість науковців подорожувати, обмінюватися ідеями та брати участь у публічних дискусіях, зокрема на політично суперечливі теми, є важливою для демократичного суспільства. Вони закликають британську владу переглянути рішення та відновити дозвіл на в'їзд для шведського кліматолога.

У Міністерстві внутрішніх справ Великої Британії пояснили, що електронний дозвіл на подорож можуть скасувати з різних причин, зокрема через побоювання щодо загрози громадській безпеці або поширення екстремізму.

Водночас у відомстві наголосили, що скасування ETA не означає повної заборони на в'їзд до країни: Мальм усе ще може подати заяву на отримання візи.

Раніше «Главком» також повідомляв, що у вересні 2025 року Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали незалежність Палестинської держави. Тоді Канада та Велика Британія стали першими країнами «Великої сімки», які ухвалили таке рішення.