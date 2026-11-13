«Укрзалізниця» представила вагони нового покоління, які курсуватимуть наступні 50 років

У вагонах встановлять подовжений обідній стіл без гострих кутів та оновлять систему освітлення

На Південному вокзалі Києва встановили макет нового купе в натуральну величину, щоб пасажири могли оцінити його зручність і запропонувати зміни

«Укрзалізниця» представила макет купе вагонів нового покоління, які мають курсувати країною протягом наступних 50 років. Ознайомитися з майбутнім дизайном пасажирських вагонів можна на Південному вокзалі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу перевізника.

У компанії зазначили, що в травні 2026 року оголосили про поступовий перехід на замовлення вагонів нового покоління. У 2025-2026 роках «Укрзалізниця» вже законтрактувала виробництво 15 таких вагонів. Перші з них мають поповнити парк перевізника наприкінці 2027 року.

Нові купе матимуть низку змін порівняно з нинішніми. Зокрема, довжину спального місця збільшать до 2,2 м. Верхня полиця матиме зручнішу конструкцію з так званим динамічним столиком. Також у купе передбачать більше місця для верхнього одягу та взуття.

Крім того, у вагонах встановлять подовжений обідній стіл без гострих кутів та оновлять систему освітлення.

«Укрзалізниця» запрошує пасажирів оглянути макет і залишити відгуки про майбутній дизайн купе. У компанії обіцяють відзначити авторів трьох найцікавіших пропозицій ексклюзивними призами.

Зауваження та ідеї пасажирів перевізник планує використати для подальшого вдосконалення конструкції вагонів до початку їх серійного виробництва.

Варто нагадати, що «Укрзалізниця» оголосила про запуск міжнародного поїзда № 123/124 Київ – Холм, який уперше забезпечить пряме залізничне сполучення Житомира та Луцька з Польщею. Пасажири зможуть дістатися польського міста Холм, звідки передбачені пересадки на рейси до Варшави, Любліна та Познані.