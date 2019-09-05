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    Ураган Доріан виніс на пляж у Флориді велику партію кокаїну

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    Ураган Доріан виніс на пляж у Флориді велику партію кокаїну

    Всього було виявлено 26 кілограм наркотичної речовини

    Ураган Доріан, який обрушився на Сполучені Штати Америки, виніс на узбережжя пляжу в місті Мельбурн (штат Флорида) 26 кілограмів кокаїну. Про це повідомляє CNN.

    Як повідомляється, на пляжі Парадайз Біч знайшли кілограмовий пакунок з кокаїном. Патрульні поліцейські дізналися про нього від випадкового перехожого. Прибувши на місце, вони виявили на упаковці напис Diamant, а всередині - кокаїн.

    В 32 кілометрах від цього місця інший патруль знайшов сумку, в якій було 15 таких пакунків. За словами офіцера поліції, один такий згорток кокаїну можна продати дорожче 30 тис. доларів.

    Зараз все знайдене передали в службу митного та прикордонного контролю.

    Наразі відомо, що щонайменше 20 людей загинули в результаті урагану Доріан, що обрушився на Багамські острови.

    Як відомо, ураган Доріан в Атлантичному океані, який президент США Дональд Трамп назвав одним з найсильніших за десятиліття, у вівторок, 3 вересня, ослаб до другої категорії за п'ятибальною шкалою.

    Раніше в штатах Флорида, Джорджія і Південна Кароліна оголосили масову евакуацію жителів прибережних населених пунктів.

    Губернатор штату Північна Кароліна Рей Купер оголосив у всіх 100 округах режим надзвичайної ситуації.

    Нагадаємо, раніше прем'єр Співдружності Багамських островів оголосив екстрену евакуацію у зв'язку з наближенням урагану Доріан.

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