Міжнародні резерви України у жовтні зменшилися до 21,4 млрд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними Нацбанку, у жовтні 2019 року уряд виплатив за боргами зовнішнім кредиторам 632,3 мільйона доларів

Протягом жовтня 2019 року рівень міжнародних резервів України скоротився на 0,2% до 21,4 мільярда доларів.

Такі дані наводить Національний банк України.

«У жовтні вони майже не змінилися, зменшившись всього на 0,2%. Значні обсяги погашень за державним боргом були компенсовані зовнішніми надходженнями, а також валютними інтервенціями Національного банку та операціями з управліннями міжнародними резервами», — йдеться у повідомленні НБУ.

За даними Нацбанку, у жовтні 2019 року уряд виплатив за боргами зовнішнім кредиторам 632,3 мільйона доларів, з яких 475,5 мільйона доларів — за облігаціями внутрішньої державної позики, які випустили в іноземній валюті.

Водночас на валютному ринку України спостерігалася надлишкова пропозиція валюти через високі показники експорту зернових. Завдяки цьому, НБУ викупив з ринку 193,9 мільйона доларів для поповнення резервів.

«Такий обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку», — додають у Нацбанку.

Нагадаємо, що у вересні міжнародні резерви України зменшилися на 2,6% – до 21,43 мільярда доларів.