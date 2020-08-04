У Данії головний епідеміолог застерігає від послаблення коронавірусних обмежень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уряд і парламент планують почати обговорення четвертого етапу послаблення обмежень, який включає в себе відкриття музичних закладів та нічних клубів

Данія, де було зафіксовано 616 смертей від коронавірусу, була першою країною в Європі, яка ще у квітні послабила карантин

У Данії державний епідеміолог вважає, що країна не повинна переходити до наступної фази послаблення коронавірусних обмежень, враховуючи недавнє зростання числа інфекцій Covid-19. Про це повідомляє Reuters.

«Це не те, що я можу рекомендувати вам з точки зору охорони здоров'я», - сказав Каре Молбак, директор Державного інституту сироваток.

Данія, де було зафіксовано 616 смертей від коронавірусу, була першою країною в Європі, яка послабила свої обмеження в квітні після того, як рівень інфікування неухильно знижувався, але кількість інфекцій зросла за останні пару тижнів.

Молбак у травні заявляв, що друга хвиля коронавірусу є «дуже малоймовірною», проте минулого тижня 494 датчани отримали позитивний результат тестів на коронавірус.

Уряд і парламент планують почати обговорення четвертого етапу послаблення обмежень, який включає в себе відкриття музичних закладів та нічних клубів..

Відкриття тренажерних залів та громадських басейнів спочатку було частиною четвертої фази, але їм дозволили відкритися в червні.

Як повідомлялося, станом на ранок 4 серпня у світі зафіксовано 18 444 642 випадків коронавірусу, з них 697 189 - летальні, 11 675 538 осіб одужали. 1% або 64 677 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані. Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях. Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (4 862 174), Бразилія (2 751 665) та Індія (1 855 331).

До відома, в Україні станом на 4 серпня коронавірусом заразилась 1061 особа, 737 одужали, 26 померли.

Коронавірус в Україні

Всього 74219

Одужали 40613

Хворіють 31842

Померли 1764

Копіювати код для вставки

У МОЗ повідомили, що Україна отримає вісім мільйонів доз вакцин від коронавірусу.