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    Уряд дозволив АЗС підняти ціни на бензин та дизпаливо

    Через дефіцит пального в Україні мережі АЗС ввели додаткові обмеження, а на заправках з'явилися черги&nbsp; - Уряд дозволив АЗС підняти ціни на бензин та дизпаливо
    Через дефіцит пального в Україні мережі АЗС ввели додаткові обмеження, а на заправках з'явилися черги 
    фото: glavcom.ua

    Ціни на бензин та дизпаливо зростуть на 2 грн

    Міністерство економіки оприлюднило розрахунки середньої вартості бензину та дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Останні дані станом на 2 травня надала НАК «Нафтогаз України», повідомляє сьогодні Мінекономіки.

    Розрахункові ціни для бензину підвищено на 1,64 гривні з 29,55 гривні до 31,19 гривні за літр, для дизельного палива на 1,97 гривні з 33,66 гривні до 35,63 гривні за літр.

    З урахуванням максимальних націнок, вартість бензину на АЗС не може перевищувати 37,69 гривень за літр, дизельного палива – 42,63 гривень за літр.

    Уряд регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 6,5 грн на бензин і 7 грн на дизельне паливо.

    Як правило, після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС піднімають свої роздрібні ціни і знижують після зниження.

    Кілька деів тому майже усі мережі АЗС підняли ціни на бензин та дизпаливо після того, як Кабінет міністрів збільшив рівень гранично дозволеної торговельної надбавки.

    Нагадаємо, що у кінці квітня депутати від «Слуги народу» внесли у Верховну Раду законопроєкт про повернення акцизу на пальне та збільшення ПДВ на цей вид товару з нинішніх 7% до стандартних 20%.

    Експерти тоді спрогнозували зростання ціни на бензин та дизпаливо на 10-12 грн на одному літрі.

    29 квітня Кабінет міністрів України підвищив торговельну надбавку на дизпаливо та бензини на 40% для запобігання дефіциту на автозаправних станціях.

    Торговельна надбавка для бензинів зросла з 4,55 грн на літрі до 6,5, а для дизпалива – з 5 до 7.

    Читайте також: 50 грн за літр. Україна готується до нової бензинової реальності


    Теги: росія окупанти Нафтогаз України війна Мінекономіки бензин ціни ПДВ АЗС Україна уряд окупація пальне #stoprussia
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    Уряд дозволив АЗС підняти ціни на бензин та дизпаливо