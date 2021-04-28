На виплату ФОПам пішли перші 200 мільйонів

Понад 300 тисяч ФОП і найманих працівників подали заявки на допомогу у зв'язку з локдауном

Всього на допомогу для підприємців та найманих працівників, постраждалих через карантинні обмеження, було спрямовано 1,4 мільярда гривень

Станом на 28 квітня понад 300 тис підприємців і найманих працівників, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень, подали заявки на отримання держдопомоги у розмірі 8 тис грн, на виплати вже пішли перші 200 млн грн. Про це йдеться у повідомленні уряду.

«Станом на зараз подано вже понад 300 тисяч успішних заявок на допомогу від держави у розмірі 8 тисяч гривень. І вже перші 200 млн гривень пішли на виплати. Одразу хочу запевнити, що уряд спільно з Верховною Радою розпочав роботу над виділенням додаткових коштів для фінансування 100% усіх зареєстрованих і тих, хто зареєструється», – зазначив прем’єр.

Шмигаль наголосив, що всі виплати будуть здійснені в повному обсязі.

Як відомо, підприємці та наймані працівники зможуть податися на отримання 8 тисяч гривень допомоги, навіть, якщо їхній регіон вийшов з червоної зони карантину. Зокрема, минулого тижня з «червоної» зони карантину вийшло одразу три області: Чернівецька, Львівська й Одеська. Водночас ще декілька регіонів найближчим часом зможуть послабити карантинні обмеження.

Всього на одноразову матеріальну допомогу для підприємців та найманих працівників, постраждалих через карантинні обмеження, було спрямовано 1,4 мільярда гривень.

Щоб подати заяву необхідно:

зареєструватися на порталі або в додатку «Дія» за допомогою електронного підпису або BankID. Додаток автоматично перевірить дані в реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби на відповідність умовам виплати;

обрати область, в якій ФОП провадить діяльність;

підтвердити поточне місце роботи.

ввести номер гривневого рахунку у форматі IBAN;

перевірити та надіслати сформовану заяву.

Раніше уряд України оновив перелік видів діяльності , за якими підприємці можуть отримати карантинну допомогу в розмірі вісім тисяч гривень.



