Армія отримала вантажівки для перевезення допомоги із Європи

Міністерство інфраструктури відшукала для ЗСУ вантажівки для перевезення допомоги із Європи

Владі вдалося менш ніж за годину відшукати необхідний транспорт для перевезення технічної допомоги для Збройних сил Україні. Про це повідомило Міністерство інфраструктури.

Сьогодні, 24 лютого, заступник голови правління Центру оборонних стратегій Аліна Фролова звернулася по допомогу. За її словами, для перевезення технічної допомоги із Європи потрібно 120 вантажівок.

Менш ніж за годину на своїй сторінці у Facebook Мінінфраструктури повідомило, що необхідні вантажівки знайдено.

«За сприяння Міністерства інфраструктури було забезпечено необхідні для Збройних сил України перевезення. Йдеться про транспортування через кордон до Львова технічної допомоги від країн-партнерів – йдеться у повідомлені відомства.

Повномасштабне вторгнення окупаційних військ почалося зранку 24 лютого 24 року. Було завдано ракетних ударів по військових об’єктах на всій території України.

Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та інших містах України.

Вздовж усього українсько-російського кордону після виступу президента РФ били реактивні системи залпового вогню.

Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

Влада вже запровадила воєнний стан. Незабаром також може бути оголошено загальну мобілізацію.