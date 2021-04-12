Уряд Нідерландів продовжує карантинні обмеження

Органи охорони здоров'я Нідерландів повідомили про 8 218 нових випадків коронавірусу за останні 24 години

Уряд Нідерландів заявив, що нічний комендантський час та інші обмеження зберігатимуться щонайменше до 28 квітня, оскільки щоденні зараження коронавірусом досягли максимуму за два тижні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Раніше уряд заявляв, що планує пом'якшити обмеження 21 квітня, скасувавши комендантську годину та дозволивши барам та ресторанам приймати гостей у відкритих приміщеннях.

Але представник уряду сказав продовження карантинних заходів можливе щонайменше ще на тиждень.

Органи охорони здоров'я повідомили про 8 218 нових випадків коронавірусу за останні 24 години, що є найвищим щоденним збільшенням за останні два тижні.

За даними, в голландських відділеннях інтенсивної терапії зараз перебуває 788 пацієнтів з Covid-19.

Нагадаємо, Нідерланди припинили використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca для осіб молодше 60 років через побічні прояви препарату. Заборона діятиме до 7 квітня.

Також Канада припинила використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Рішення стосується людей віком до 55 років через побоювання виникнення тромбів.

Німеччина з 31 березня на національному рівні призупинила використання вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca для людей у віці до 60 років.

1 квітня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр отримав першу дозу вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Також німецькі експерти стверджують, що люди молодше 60 років не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca.

Раніше минулого тижня головний інфекціоніст США виступив проти застосування AstraZeneca.

Зазначимо, регулятор ЄС не знайшов зв’язку між тромбозами і щепленнями вакциною AstraZeneca.