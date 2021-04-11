Індія встановила світовий рекорд за швидкістю Covid-вакцинації

В Індії за 85 днів зробили 100 мільйонів щеплень

Водночас Індія повідомила про рекордне щоденне зростання кількості заражень

Індія назвала себе «найшвидшою країною у світі» у плані вакцинації, оскільки наразі вже щеплено понад 100 мільйонів індійців.

Про це повідомляє ВВС.

Міністерство охорони здоров'я країни заявило, що на розгортання такої кількості вакцин в Індії пішло 85 днів, тоді як в США – 89 днів, а в Китаї – 102 дні.

Водночас країна також повідомила про рекордне щоденне зростання кількості заражень (більше ніж 150 тис. випадків) і понад 800 нових смертей станом на ранок неділі.

Як зазначає видання, кампанія вакцинації в Індії стикається з труднощами. Цього тижня пів дюжини штатів повідомили про брак доз, хоча федеральний уряд наполягає на тому, що в розпорядженні країни є ще 40 мільйонів доз і твердження про брак вакцин «абсолютно безпідставні».

Станом на 11 квітня індійські медичні служби зареєстрували за добу понад 152,8 тис. випадків Covid-19 в країні: за цим показником Індія в даний момент випереджає інші держави світу.

Раніше повідомлялось, що на тлі нової хвилі пандемії у Індії, ця країна тимчасово призупинила основний експорт вакцини проти коронавірусу AstraZeneca (CoviShield) в тому числі і до України, аби задовольнити внутрішній попит.