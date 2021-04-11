Ще дві області найближчим часом перейдуть у «жовту» зону, – Ляшко

У Чернівецькій і Чернігівській областях через декілька днів будуть зняті жорсткі карантинні обмеження

Застосування локальних карантинних обмежень дає свій результат, зазначив Ляшко

Найближчим часом з «червоної» зони карантину можуть вибути два регіону. Зокрема, Чернівецька та Чернігівська області.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі «5 каналу».

«Вже сьогодні ми можемо сказати, що застосування локальних карантинних обмежень дає свій результат. Чернігівська, Закарпатська і Чернівецька області вже підходять до того, що через три–чотири–п'ять днів перейти з червоного на жовтий рівень епідеміологічної небезпеки. Це означає, що у них будуть зняті жорсткі карантинні обмеження», – заявив він.

Відзначимо, в жовтій зоні карантину забороняється:

проведення масових заходів з наповненості залів понад 50% або більше однієї людини на чотири квадратних метри;

відвідування навчальних закладів, якщо 50% учнів і персоналу на самоізоляції;

робота фітнес–центрів, спортзалів і басейнів;

проведення масових заходів у школах і дитсадках з участю більш як однієї групи або класу і відвідувачів;

відвідування сторонніми особами установ соціального захисту.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 квітня, в Україні зафіксовано 12112 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Додамо, що темпи Covid-вакцинації досі повільні.

Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.