Укрзалізниця ініціює будівництво хабів для вантажів



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В Укрзалізниці кажуть, що логістичні центри допоможуть збільшити перевезення вантажів на 10-12 % та прискорити швидкість обороту вагонів

У компанії пропонують будувати логістичні центри в Києві, Одесі, Львові та Харкові

Укрзалізниця виступає за створення логістичних хабів для будівельних вантажів.

Про це повідомив директор з розвитку бізнесу АТ «Укрзалізниці» Андрій Рязанцев за результатами зустрічі з головою Асоціації «Укрцемент» Павлом Качуром.

У компанії зазначили, що логістичні центри доцільно створювати в Києві, Одесі, Львові та Харкові, де кількість будівельних вантажів найбільша.

«Шляхами нарощення та прискорення перевезень повинно стати формування маршрутів між станціями виробників та чотирма найбільшими станціями, де розташовані споживачі. Це дозволить виробникам по-новому поглянути на свої логістичні моделі. Тут можуть бути застосовані і новітні графікові маршрути, які вже здобули визнання при перевезенні зернових вантажів», — прокоментував Рязанцев.

В Укрзалізниці вважають, що 25 % перевезень будівельних вантажів мають шанс перейти на маршрутні та графікові відправлення. За таких умов обсяг перевезень зросте на 10-12 % та прискориться швидкість обороту вагонів.

Також під час зустрічі обговорювалося питання зближення класів та уніфікації порожнього пробігу під час перевезень цементу. Усі підняті на зустрічі питання будуть донесені до учасників ринку Асоціацією та повторно обговорюватимуться з Укрзалізницею в січні 2020 року.

Щорічно залізничним транспортом перевозиться 6,5-7 млн тонн цементу, або близько 2 % від загального обсягу вантажів.

Нагадаємо, на свята Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда «Чотири столиці».