Уряд пропонує Порошенку звільнити гендиректора «Укроборонпрому»

Гройсман звинувачує Романова у заборгованості перед працівниками Миколаївського суднобудівного заводу

Кабінет міністрів України за ініціативою прем’єр-міністра Володимира Гройсмана вирішив запропонувати президентові звільнити з посади генерального директора «Укроборонпрому» Романа Романова. Таке рішення ухвалено на засіданні у середу. «Я зробив паузу для того, щоб людина сама визначилася та подала у відставку, але цього не



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Гендиректор «Укроборонпрому» Роман Романов

Гройсман звинувачує Романова у заборгованості перед працівниками Миколаївського суднобудівного заводу

Кабінет міністрів України за ініціативою прем’єр-міністра Володимира Гройсмана вирішив запропонувати президентові звільнити з посади генерального директора «Укроборонпрому» Романа Романова.

Таке рішення ухвалено на засіданні у середу.

«Я зробив паузу для того, щоб людина сама визначилася та подала у відставку, але цього не відбулося, тому сьогодні я пропоную ухвалити рішення уряду і подати президенту клопотання про звільнення з посади генерального директора «Укроборонпрому» пана Романова», - сказав Гройсман.

Він додав, що після того як глава держави ухвалить рішення щодо звільнення Романова, планує звернутися до уряду якнайшвидше внести пропозицію щодо кандидатури нового очільника «Укроборонпрому».

«За законом Кабмін подає, а президент призначає або звільняє того, кого Кабмін розгляне та подасть президенту на призначення, тому просив би підтримати це рішення в тому числі», - сказав Гройсман.

Уряд також ухвалив рішення про призначення членом наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» Ентоні Джона.

Нагадаємо, Гройсман 27 грудня запропонував керівнику «Укроборонпрому» піти у відставку через ситуацію з боргами із виплати зарплати на Миколаївському суднобудівному заводі.

Гройсман ще тоді оголосив, що надсилає президенту Петру Порошенку подання на звільнення керівника «Укроборонпрому».

Того ж дня стало відомо, що генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Роман Романов подав у відставку.

Пізніше у поширеній заяві Романов не підтвердив повідомлення ЗМІ про його відставку.

Джерело: Укрінформ