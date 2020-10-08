Британія буде домагатися санкцій для Росії через отруєння Навального



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Навального отруїли Новичком Фото: navalny / Instagram

Британська влада впевнена в причетності росіян до інциденту

Великобританія готується ввести санкції проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Великобританії.

Британський уряд робить висновок про причетність російських чиновників на підставі висновку Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), в якому сказано про отруєння Навального речовиною з групи «Новачок», а також незалученісті Росії в розслідування інциденту з російським політиком.

МЗС Великобританії буде працювати разом з партнерами щодо введення санкцій проти російських чиновників та інших осіб, які вважаються причетними до отруєння Навального і до розробки «Новачка».

Нагадаємо, Навальний залишиться в Німеччині на час реабілітації.

Також російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».