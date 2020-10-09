США запровадили санкції проти 18 великих банків Ірану
У той же час, у Вашингтоні не стали вводити обмежень проти гуманітарних операцій, спрямованих на підтримку іранського народу
Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти 18 великих банківських установ, які обслуговують фінансові операції режиму в Ірані.
Про це повідомляється на сайті відомства.
«Міністр фінансів після консультацій з державним секретарем запровадив санкції проти фінансового сектора іранської економіки», – йдеться в повідомленні Мінфіну.
В цілому обмеження введені проти 18 великих банків Ірану, серед яких 16 установ – за діяльність в секторі державних фінансових розрахунків Ірану; один банк – за володіння або контроль над установою, що вже була під санкціями США; ще один банк – за зв’язок з іранськими військовими.
Міністр фінансів США Стівен Мнучін в зв’язку з цим підкреслив, що Штати продовжать запроваджувати санкції, «доти, поки Іран не припинить підтримку терористичної діяльності і не покладе край своїй ядерній програмі».
У той же час, у Вашингтоні не стали вводити обмежень проти гуманітарних операцій, спрямованих на підтримку іранського народу.
Нагадаємо, адміністрація президента Трампа оголосила про намір вийти з JCPOA у травні 2018 року, звинувативши Тегеран у порушенні мирних домовленостей та частково поновивши проти Ірану санкції США.
До слова, за інформацією ЗМІ, Іран вирішив не провокувати Трампа до виборів у США.
Як відомо, цього тижня США запровадили санкції проти іранських розвідників та хакерів.
Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про ініціативу Вашингтона щодо відновлення санкцій проти Ірану.