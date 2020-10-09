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    У світі

    США запровадили санкції проти 18 великих банків Ірану

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    У той же час, у Вашингтоні не стали вводити обмежень проти гуманітарних операцій, спрямованих на підтримку іранського народу

    Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти 18 великих банківських установ, які обслуговують фінансові операції режиму в Ірані.

    Про це повідомляється на сайті відомства.

    «Міністр фінансів після консультацій з державним секретарем запровадив санкції проти фінансового сектора іранської економіки», – йдеться в повідомленні Мінфіну.

    В цілому обмеження введені проти 18 великих банків Ірану, серед яких 16 установ – за діяльність в секторі державних фінансових розрахунків Ірану; один банк – за володіння або контроль над установою, що вже була під санкціями США; ще один банк – за зв’язок з іранськими військовими.

    Міністр фінансів США Стівен Мнучін в зв’язку з цим підкреслив, що Штати продовжать запроваджувати санкції, «доти, поки Іран не припинить підтримку терористичної діяльності і не покладе край своїй ядерній програмі».

    У той же час, у Вашингтоні не стали вводити обмежень проти гуманітарних операцій, спрямованих на підтримку іранського народу.

    Нагадаємо, адміністрація президента Трампа оголосила про намір вийти з JCPOA у травні 2018 року, звинувативши Тегеран у порушенні мирних домовленостей та частково поновивши проти Ірану санкції США.

    До слова, за інформацією ЗМІ, Іран вирішив не провокувати Трампа до виборів у США.

    Як відомо, цього тижня США запровадили санкції проти іранських розвідників та хакерів.

    Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про ініціативу Вашингтона щодо відновлення санкцій проти Ірану.

    США санкції Іран Дональд Трамп
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