США запровадили санкції проти 18 великих банків Ірану



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У той же час, у Вашингтоні не стали вводити обмежень проти гуманітарних операцій, спрямованих на підтримку іранського народу

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти 18 великих банківських установ, які обслуговують фінансові операції режиму в Ірані.

Про це повідомляється на сайті відомства.

«Міністр фінансів після консультацій з державним секретарем запровадив санкції проти фінансового сектора іранської економіки», – йдеться в повідомленні Мінфіну.

В цілому обмеження введені проти 18 великих банків Ірану, серед яких 16 установ – за діяльність в секторі державних фінансових розрахунків Ірану; один банк – за володіння або контроль над установою, що вже була під санкціями США; ще один банк – за зв’язок з іранськими військовими.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін в зв’язку з цим підкреслив, що Штати продовжать запроваджувати санкції, «доти, поки Іран не припинить підтримку терористичної діяльності і не покладе край своїй ядерній програмі».

У той же час, у Вашингтоні не стали вводити обмежень проти гуманітарних операцій, спрямованих на підтримку іранського народу.

Нагадаємо, адміністрація президента Трампа оголосила про намір вийти з JCPOA у травні 2018 року, звинувативши Тегеран у порушенні мирних домовленостей та частково поновивши проти Ірану санкції США.

До слова, за інформацією ЗМІ, Іран вирішив не провокувати Трампа до виборів у США.

Як відомо, цього тижня США запровадили санкції проти іранських розвідників та хакерів.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про ініціативу Вашингтона щодо відновлення санкцій проти Ірану.