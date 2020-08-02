Як отримати гроші замість «бебі-боксу»: Мінсоцполітики дало роз'яснення



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Замість пакунка малюка батьки отримають 5 тисяч гривень на потреби новонародженого

Тепер батьки новонароджених будуть отримувати не звичний «пакунок малюка», а 5 тисяч гривень на спеціальний рахунок

У Міністерстві соціальної політики роз'яснили, як отримати грошову компенсацію «пакету малюка».

Про це повідомляє пресслужба міністерства на своїй сторінці у фейсбук.

Батьки або опікуни повинні звернутися в Приватбанк, укласти договір і відкрити рахунок із спеціальним режимом використання. Після цього вони отримують спеціальну соціальну карту.

Батьки/опікуни протягом 12 місяців з дати народження дитини повинні звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування із заявою та пакетом документів.

Заява та пакет документів можна подати в електронному вигляді:

копія свідоцтва про народження дитини,

копія дозволу на проживання / посвідчення біженця / довідки про звернення за захистом в Україні / посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (для іноземців та осіб без громадянства),

копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків,

копія рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною),

копія рішення про влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя),

довідка з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги «пакет малюка» (в разі народження дитини в пологовому будинку в 2020 році).

Одержувач самостійно витрачає гроші протягом року в певних закладах торгівлі або через інтернет-магазини для придбання дитячих товарів — засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, в тому числі підгузників, серветок, дитячого одягу і взуття, дитячого харчування, дитячого посуду, дитячих іграшок, текстилю для дітей, в тому числі рушників, ковдр; а також товарів для породіллі.

Нагадаємо, що «пакунок малюка» – це запроваджений 2018 року вид натуральної соціальної допомоги від Уряду. До пакунку входили необхідні речі для новонародженого: пелюшки, шапочки, боді, штани, термометри, ковдри, матрац, засоби гігієни.