Як отримати гроші замість «бебі-боксу»: Мінсоцполітики дало роз'яснення
Тепер батьки новонароджених будуть отримувати не звичний «пакунок малюка», а 5 тисяч гривень на спеціальний рахунок
У Міністерстві соціальної політики роз'яснили, як отримати грошову компенсацію «пакету малюка».
Про це повідомляє пресслужба міністерства на своїй сторінці у фейсбук.
Батьки або опікуни повинні звернутися в Приватбанк, укласти договір і відкрити рахунок із спеціальним режимом використання. Після цього вони отримують спеціальну соціальну карту.
Батьки/опікуни протягом 12 місяців з дати народження дитини повинні звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування із заявою та пакетом документів.
Заява та пакет документів можна подати в електронному вигляді:
- копія свідоцтва про народження дитини,
- копія дозволу на проживання / посвідчення біженця / довідки про звернення за захистом в Україні / посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (для іноземців та осіб без громадянства),
- копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків,
- копія рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною),
- копія рішення про влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя),
- довідка з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги «пакет малюка» (в разі народження дитини в пологовому будинку в 2020 році).
Одержувач самостійно витрачає гроші протягом року в певних закладах торгівлі або через інтернет-магазини для придбання дитячих товарів — засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, в тому числі підгузників, серветок, дитячого одягу і взуття, дитячого харчування, дитячого посуду, дитячих іграшок, текстилю для дітей, в тому числі рушників, ковдр; а також товарів для породіллі.
Нагадаємо, що «пакунок малюка» – це запроваджений 2018 року вид натуральної соціальної допомоги від Уряду. До пакунку входили необхідні речі для новонародженого: пелюшки, шапочки, боді, штани, термометри, ковдри, матрац, засоби гігієни.