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    Економіка та фінанси

    Як отримати гроші замість «бебі-боксу»: Мінсоцполітики дало роз'яснення

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    Замість пакунка малюка батьки отримають 5 тисяч гривень на потреби новонародженого - Як отримати гроші замість «бебі-боксу»: Мінсоцполітики дало роз'яснення
    Замість пакунка малюка батьки отримають 5 тисяч гривень на потреби новонародженого

    Тепер батьки новонароджених будуть отримувати не звичний «пакунок малюка», а 5 тисяч гривень на спеціальний рахунок

    У Міністерстві соціальної політики роз'яснили, як отримати грошову компенсацію «пакету малюка».

    Про це повідомляє пресслужба міністерства на своїй сторінці у фейсбук.

    Батьки або опікуни повинні звернутися в Приватбанк, укласти договір і відкрити рахунок із спеціальним режимом використання. Після цього вони отримують спеціальну соціальну карту.

    Батьки/опікуни протягом 12 місяців з дати народження дитини повинні звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування із заявою та пакетом документів.

    Заява та пакет документів можна подати в електронному вигляді:

    • копія свідоцтва про народження дитини,
    • копія дозволу на проживання / посвідчення біженця / довідки про звернення за захистом в Україні / посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (для іноземців та осіб без громадянства),
    • копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків,
    • копія рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною),
    • копія рішення про влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя),
    • довідка з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги «пакет малюка» (в разі народження дитини в пологовому будинку в 2020 році).

    Одержувач самостійно витрачає гроші протягом року в певних закладах торгівлі або через інтернет-магазини для придбання дитячих товарів — засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, в тому числі підгузників, серветок, дитячого одягу і взуття, дитячого харчування, дитячого посуду, дитячих іграшок, текстилю для дітей, в тому числі рушників, ковдр; а також товарів для породіллі.

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    Нагадаємо, що «пакунок малюка» – це запроваджений 2018 року вид натуральної соціальної допомоги від Уряду. До пакунку входили необхідні речі для новонародженого: пелюшки, шапочки, боді, штани, термометри, ковдри, матрац, засоби гігієни. 

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