Уряд спростував інформацію про зростання тарифів на електроенергію з 1 жовтня



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Ціна електричної енергії для населення до кінця поточного року залишатиметься незмінною

Інформація стосовно підвищення тарифів на електричну енергію для населення з жовтня поточного року не відповідає дійсності. Про це заявило Міністерство палива та енергетики України.

Відомство звертає увагу, що у засобах масової інформації поширюється недостовірна інформація щодо підвищення тарифів на електричну енергію для населення з 1 жовтня поточного року.

Міненерго та уряд неодноразово наголошували, що в умовах складної соціально-економічної ситуації ціна електричної енергії для населення до кінця поточного року залишатиметься незмінною.

Тарифи на електроенергію, що відпускаються населенню, встановлені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 26.02.2015 № 220. Згідно з цією постановою, ціна на електричну енергію становить (з ПДВ):

• до 100 кВт/год – 90 коп. за кВт/год,

• понад 100 кВт/год – 168 коп. за кВт/год.

Збереження фіксованого пільгового тарифу на електричну енергію для населення в умовах нової моделі ринку електричної енергії здійснюється в рамках механізму ПСО, який було запроваджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» (із змінами).

Додатково інформуємо, що ціна на електричну енергію для населення в Україні не переглядалася з 2017 року і наразі є найнижчою серед усіх країн Європи. В тому числі – в 1,2-2 рази нижчою ніж в сусідніх з Україною країнах.