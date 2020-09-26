Уряд перевірить кожну людину, яка претендує на субсидію



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Декого можуть позбавити субсидій, а комусь і зовсім доведеться повернути виплати

Декого можуть позбавити субсидій, а комусь і зовсім доведеться повернути виплати

Якщо людина отримала допомогу від держави з порушеннями то повинна буде повернути всю суму назад. Як повідомляє «ТСН» з посиланням на Міністерство фінансів, вже з нового року усі, хто претендуватиме на бодай якусь допомогу від держави, проходитимуть попередню перевірку.

Перевірка, це аналіз різних баз та реєстрів, аби з’ясувати, чи не обдурює людина державу та чи справді потребує допомоги.

«Мінфіну не треба виступати у ролі злого поліціянта, який наздоганяє. На етапі призначення будуть відсіяні такі виплати», – запевнив перший заступник міністра фінансів України Денис Улютін.

У Мінсоцполітики додали, що декого можуть позбавити субсидій, а комусь і зовсім доведеться повернути виплати.

До слова, міністр фінансів відповів, чи збирається уряд скорочувати субсидії у 2021 році.

Раніше повідомлялося, що «Нафтогаз» через мільярдні збитки підвищуватиме ціну газу.

Нагадаємо, цьогоріч у липні субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримали 2,9 мільйона громадян.

Як повідомлялося, стало відомо, кого можуть позбавити субсидій та змусити повернути виплати.

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