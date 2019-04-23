В Мінрегіонбуді знайшли тільки чотирьох реформаторів на 34 вакансії



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В деяких міністерствах не можуть знайти реформаторів навіть за пристойну зарплатню

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ опублікувало результати конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ.

Усього на 34 позиції в п’яти директоратах було об’явлено лише чотири переможця (при чому у жодного фактично не було конкурента, бо не вказано, хто зайняв друге місце в конкурсі).

Конкурс на посаду голови Директорату техрегулювання у будівництві виграла Ганна Бондаренко, яка з 2011 року працювала у Інституті генплану Києва та Департаменті містобудування та архітектури КМДА. З жовтня 2015 по квітень 2016 вона навіть виконувала обов’язки головного архітектора столиці.

Також були обрані на конкурсі співробітники Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції і Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування.

Нагадаємо, усього в Мінрегіонбуді 9 директоратів.

В рамках реформи державного управління у 2017 році уряд вирішив спочатку в 10 міністерствах створити нові структури - директорати. Завдяки ним відомства повинні стати ефективними центрами формування державної політики. Співробітники цих директоратів завдяки Євросоюзу отримують високу зарплатню – від 30 тис. грн.

Станом на березень 2019 в директоратах працювало усього лиш 500 реформаторів. Хоча планувалось залучити 1 тис. співробітників.