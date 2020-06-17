Шмигаль відповів, чи є підстави для скасування чи перенесення ЗНО



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Основна сесія ЗНО в Україні мала б бути проведена з 25 червня до 17 липня

Прем’єр України назвав параметри, які можуть спричинити перенесення ЗНО на інший термін

Наразі немає підстав для скасування чи перенесення зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

«Ніхто не збирається скасовувати ЗНО, і причин для перенесення оцінювання на серпень наразі немає. Якщо такі причини будуть, то Міністерство охорони здоров’я та головний санітарний лікар повідомлять про це», - заявив прем’єр-міністр.

За його словами, показники, за яких буде переноситися ЗНО, зрозумілі. Це понад 60 активних хворих на 100 тисяч населення в середньому по Україні та понад 50% областей, де перевищені три загальнонаціональні показники – кількість хворих перевищує 12 на 100 тис. населення, більше ніж 50% завантажених хворими ліжок в опорних лікарнях та охоплення тестуванням менше ніж 12 осіб на 100 тисяч населення.

«Це ті параметри, які можуть спричинити перенесення ЗНО на інший термін. В іншому випадку з 25 червня ми починаємо плановий процес ЗНО», - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, 16 червня глава МОЗ заявив, що остаточне рішення щодо проведення ЗНО ухвалять наприкінці тижня.

У понеділок, 15 червня, мало відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури. Виявилося, що далеко не всі діти можуть скласти онлайн-ЗНО з української мови – у Києві і Харкові лежав сайт ЦОЯО. Пробне ЗНО з інших предметів планується на 17 червня.

Основна сесія ЗНО в Україні мала б бути проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.

Зазначимо, що Міністерство освіти та науки вчора, 15 червня, зробило заяву про готовність до проведення ЗНО у безпечних умовах та відповідно до епідеміологічної ситуації і рекомендацій головного державного санітарного лікаря України. Скасування ж ЗНО є неприпустимим, - заявили в міністерстві.

Раніше освітній омбудсмен заявив, що складатимуть ЗНО лише ті, хто планує вступати до вишів.

Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО, яке не відбулося в пунктах тестування у зв'язку з карантином. За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив в середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет.