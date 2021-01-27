Уряд оновив список ліків для боротьби з коронавірусом

До списку внесли: Benzylpenicillin, Acetylcystein та Benzylpenicillin

Кабінет міністрів України вніс зміни та затвердив новий перелік товарів для боротьби з коронавірусом. Мова йде про лікарські засоби, медичні вироби та медичне обладнання.

Відповідну постанову уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні.

До засобів індивідуального захисту входять: медична шапочка, медична маска, ізоляційний одноразовий халат, костюм біологічного захисту, медичні рукавички, захисний щиток, захисні окуляри, медичний фартух, бахіли, гумові чоботи, захисна навіпмаска щодо.

До лікарських засобів внесли: Benzylpenicillin, Acetylcystein, Benzylpenicillin.

Також відомо, що хворим на рак держава обіцяє оплачувати хіміотерапію вже з квітня.

До слова, впливо європейське видання повідомило, що Україна зможе отримати широкий доступ до вакцини від коронавірусу не раніше 2023 року. Разом з Україною пізній доступ до вакцини будуть мати ще 85 країн світу.

Слід також нагадати, що Рада сьогодні планує затвердити План вакцинації українців. 27 січня нардепи планують розглянути проєкт постанови «Про Національний план вакцинації населення України проти Covid-19». У документі міститься вимога до Кабінету міністрів та Міністерства охорони здоров’я України якнайшвидше розробити та ухвалити план вакцинації населення України від коронавірусу SARS-CoV-2, «базуючись на даних епідеміологічного спостереження, математичного моделювання та прогнозування, а також з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій та досвіду інших країн».

Читайте також:



