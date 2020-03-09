Росія відправить на окупований Донбас хворого на коронавірус чоловіка - розвідка



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РФ передислокує хворого з підозрою на коронавірус на неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону

РФ передасть українця з підозрою на коронавірус до однієї з лікарень на території ОРДЛО.

На території Російської Федерації знаходиться чоловік, який нещодавно повернувся з Китаю та у якого виявлено симптоми коронавірусу COVID-19. Таку інформація отримала українська розвідка, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Ця людина є українським громадянином, але всупереч законодавству України незаконно стала власником російського паспорту. Оскільки чоловік має місце реєстрації на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, росіяни, не довго думаючи, вирішили його якнайшвидше доставити в ОРДЛО, а не лікувати у своїх медичних закладах», - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, найближчим часом з російського міста Новошахтинськ очікується передислокація хворого з підозрою на коронавірусну інфекцію на неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону в районі пункту пропуску «Довжанський», а далі чоловіка передадуть до однієї з лікарень на території ОРДЛО.

Як повідомлялося, станом на ранок понеділка, 9 березня, кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі досягла 108,568 тис. осіб. Усього в світі налічується 3,813 випадків смерті від коронавірусу. Всього в світі вилікувалися понад 60 тис. людей.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України випустило рекомендації громадянам у зв'язку із поширенням у світі коронавірусу Covid-19.

У МЗС наполягають на потребі дотримуватися рекомендацій ВООЗ та органів охорони здоров’я України - з детальнішою інформацією можна ознайомитися на сайті МОЗ за цим посиланням.

Як відомо, 8 березня у Житомирі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.