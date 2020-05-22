Кличко відповів на закиди Зеленського щодо недобудов «Укрбуду»



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Мер Києва Віталій Кличко нагадав президенту Володимиру Зеленському, що не може втрутитися в діяльність державних органів

Кличко розповів у чому полягають проблеми з недобудовами «Укрбуду»

На сьогодні є три проблемних питання щодо недобудов «Укрбуду», і вони не входять в компетенцію мера Києва і столичної влади. Про це київський міський голова Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

«Хочу наголосити, що «Укрбуд» – компанія, засновником якої є не якась шарашкіна контора. Засновником компанії і корпорації, під егідою якої велося будівництво, є Кабінет міністрів України. І говорити, що Кличко зараз може взяти і сам розібратися з наслідками дій недобросовісного забудовника – як мінімуму, некоректно», - зазначив мер столиці.

«Але всі розуміють, що проблему 13 тисяч інвесторів «Укрбуду», - киян які чекають на своє житло, - треба вирішувати. Тому «Київміськбуд» долучився до її розв’язання і взяв на себе зобов’язання перед інвесторами. Але зіткнувся з низкою проблем, які йому спочатку обіцяли допомогти вирішити на державному рівні», - наголосив Кличко.

За його словами, сьогодні передача об’єктів «Укрбуду» до «Київміськбуду» відбувається в плановому режимі. Йдеться про 23 об’єкти – невеликий офісний центр та 22 житлових комплекси. 5 із них «Київміськбуд» вже прийняв на баланс і здійснює на них будівельні роботи.

«Але на сьогодні є три проблемних питання. І вони не входять в компетенцію міського голови і міської влади. По-перше, питання передачі об’єктів із Міністерства оборони до «Київміськбуду» на існуючих умовах. 4 житлових комплекси будуються на землях Міноборони. І все, що треба від міністерства сьогодні – підписати договори на попередніх умовах. По–друге, співпраця з Державною архітектурно-будівельною інспекцією щодо прийнятих об’єктів і тих, які «Київміськбуд» ще має прийняти на баланс. ДАБІ, за формальними ознаками, повертає всі документи міськбуду. Правильніше навіть сказати «завертає». Через це деякі будинки, в яких вже живуть люди, досі не введені в експлуатацію. Загалом отримано 16 відмов по чотирьох об’єктах, по яких подавали документи на введення в експлуатацію. По-третє, на даному етапі існує нестача коштів на моменті добудови об’єктів, що розпочали зводити. Після проведеного аудиту з’ясували, що на добудову всіх об’єктів не вистачає понад 2 млрд грн. Про це президент «Київміськубуду» заявляв не раз», - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що кошти, про які йдеться, повернуться в процесі добудови. Але зараз потрібно вирішити це питання, і це неможливо зробити без Державної іпотечної установи, яка підпорядкована Міністерству фінансів України і до якої звернувся «Київміськбуд».

«Тому я не зовсім розумію, чому президент так сказав. І як саме Кличко може втрутитися в діяльність державних органів. Таких, як Міноборони, ДАБІ чи Державна іпотечна установа. Єдине, чим може допомогти міська влада - це зменшення фінансового навантаження на забудовника у разі скасування сплати пайового внеску. Як це робили, наприклад, по недобудовах Войцеховського. І це питання ми зараз опрацьовуємо, щоб винести його на розгляд Київради», - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав мера Києва Віталія Кличка підключиться до вирішення питання завершення замороженого будівництва житлових комплексів «Укрбуду» компанією «Київміськбуд». Про це Зеленський сказав на пресконференції за підсумками першого року роботи на посаді глави держави. «Недобудови «Укрбуду», як я і говорив, ми передали «Київміськбуду». Я займався ковідом, МВФом і всім іншим, і дійсно про це забув. Я б хотів, щоб Кличко, він все ж таки мер Києва, підключився до цього питання. Я думаю, він нас чує. Щоб він якомога швидше зміг розповісти, що відбувається по «Укрбуду», - зазначив Зеленський.

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