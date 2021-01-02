Урядовці відкидають можливість використання вакцини «Супутник V»

Клінічні випробування препарату, який просуває Віктор Медведчук, мають завершитися наприкінці року

Всі політичні заяви та чутки щодо державної реєстрації в Україні російської вакцини-кандидата проти Covid-19 не відповідають дійсності. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, Україна використовуватиме лише ті вакцини проти Covid-19, які успішно пройшли третю фазу клінічних досліджень. Відповідно ж до інформації розміщеної на сайті www.clinicaltrials.gov, закінчення третьої фази клінічних досліджень вакцини «Супутник V» заплановано на грудень 2021 року.

«Сьогодні вже є вакцини проти Covid-19 дозволені до використання за спеціальними процедурами (emergency use authorization). Для такої реєстрації використовувались проміжні звіти клінічних досліджень. Виходячи з цього Україна прийняла рішення про можливість реєстрації вакцин, які зареєстровані в країнах з жорсткою регуляторною політикою. Наголошую, лише за зазначених умов будемо допускати вакцини до використання», – запевнив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, раніше депутат Верховної ради від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук заявив, що в Україні російську вакцину від коронавіруса «Супутник V» подали на реєстрацію. За його даними, харківська компанія «Біолік» звернулася до МОЗ та Державного експертного центру з заявою ще 30 грудня.

Коронавірус в Україні

Всього 1069517

Одужали 722615

Хворіють 328171

Померли 18731

Копіювати код для вставки

В інтервʼю газеті The New York Times президент України Володимир Зеленський зазначав, що Україна боротиметься за те, щоб її партнери надали вакцину, ефективність якої підтверджено – Moderna, Pfizer, AstraZeneca.