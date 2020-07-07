Найбільші аграрні асоціації закликали Раду підтримати закон про мінімальне оподаткування на гектар



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Законом пропонується ввести податкове зобов'язання 1400 грн на 1 га або 5% від нормативної оцінки землі в рік

Для легальних фермерів сума податків не зміниться

Найбільші аграрні асоціації закликали Верховну Раду підтримати законопроект про мінімальне оподаткування на гектар сільгоспземель. Легалізація всіх агровиробників дозволить місцевим бюджетам одержувати додатково 10-12 млрд гривень щорічно.

Законопроект №3131 направлений на детінізацію агровиробництва: для легальних фермерів сума податків не зміниться. На його підтримку виступили Всеукраїнська аграрна рада, Український клуб аграрного бізнесу, Всеукраїнський конгрес фермерів, Агро-Продовольча Рада, Всеукраїнська асоціація громад, Асоціація міст України та ін. За оцінкою ВАР, в тіньовій обробці на сьогоднішній день знаходиться більше 40% сільгоспземель. Це призводить до корупції і втрат бюджетів всіх рівнів. «В особливо складному становищі опиняються фермери, які працюють легально і не можуть компенсувати нерівності у податковому навантаженні з тіньовиками. Відповідно, збереження цієї ситуації веде до повного знищення малих фермерів», – йдеться в заяві.

В УКАБ повідомили, що тінізація в агросекторі обходиться бюджетам в 10-12 млрд грн, а також провокує різноманітні схеми ухилення від сплати податків. «Інший наслідок такого становища – перманентні спроби легалізувати вироблену продукцію, в тому числі за допомогою так званих «скруток». Це призводить до подвійних втрат бюджету і ризику невідшкодування ПДВ для всіх агроекспортеров, які потрапляють у групу посиленого ризику», – повідомили в УКАБ.

Всеукраїнська асоціація громад закликає прискорити розгляд законопроекту і прийняття в цілому. Додаткові податкові надходження дозволять фінансувати важливі для громад соціальні проекти, в першу чергу в медицині та освіті.

Законом пропонується ввести поставлене податкове зобов'язання 1400 грн на 1 га або 5% від нормативної оцінки землі в рік. Це не новий податок, а розрахункова сума, з якою будуть порівнюватися вже сплачені податки. Якщо фермер виплатив менше, різницю доведеться сплатити в місцевий бюджет. Фермерам, які працюють в білу, нічого доплачувати не доведеться. Більшість з них вже сьогодні платять з гектара від 3000 грн податків. Відповідно, закон торкнеться тільки тих, хто ухиляється від сплати податків і працює в тіні.

Крім того, активно обговорюється можливість поетапного введення поставленого податкового зобов'язання, щоб дати можливість підприємцям звикнути до нових умов. Так, в числі варіантів запуск системи в 2022 році – 4% за 2021 рік, в 2023 році – 4,5%, і тільки в 2024 році – 5%. Штрафи за неправильно розраховане поставлене податкове зобов'язання за 2021 рік нараховувати не будуть.

Податковий Комітет ВРУ розробить пропозиції щодо мінімального податкового зобов'язання для невеликих господарств з урахуванням пропозицій фермерів. Зокрема, сімейним фермерським господарствам можуть зобов'язання знизити до 2%. При цьому існуюча пільгова ставка ЄСВ залишиться незмінною. Більше того, перші два роки ставка зобов'язання для фермерських господарств може бути нульовою. Це дозволить фермерам акумулювати гроші на розвиток господарств і створення робочих місць на селі. «Це, в першу чергу, можливість зберегти наших людей. Дати їм можливість працювати на рідній землі і отримувати гідну «білу» зарплату, не шукати кращого життя за кордоном. Необхідно зберегти село, і законопроект №3131 — один із кроків у цьому напрямку», — повідомили в Агро-Продовольчої Раді.