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Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
«Загалом по групі «Метінвест» понад 8 тис. співробітників знаходяться в лавах ЗСУ – це кожен шостий працівник»
фото: Depositphotos

Розвиток ветеранського бізнесу дозволить регіонам зажити новим життям – Петрук

Група «Метінвест» сьогодні є активним учасником процесу підтримки та реінтеграції ветеранів, адже велика кількість працівників з підприємств групи мобілізована до лав ЗСУ, а частина з них вже повертається з війська. Основне завдання компанії у цьому напрямі – повернути людей, допомогти їм з адаптацією, та сприяти розвитку ветеранського бізнесу. Про це розповіла директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи «Метінвест» Тетяна Петрук у ході дискусійної панелі, присвяченої реінтеграції ветеранів та підтримці ветеранських бізнесів. 

«Загалом по групі «Метінвест» понад 8 тис. співробітників знаходяться в лавах ЗСУ – це кожен шостий працівник. Повернулося вже понад 500 ветеранів, які працюють на наших підприємствах, з них близько 85% працюють на своїх попередніх посадах. Повернення наших ветеранів на наші підприємства є дуже важливим з точки зору подолання дефіциту кваліфікованих кадрів. А ми цей кадровий голод вже відчуваємо», – зауважила Петрук.

Для цього компанія створила цілу екосистему по роботі з ветеранами. Її діяльність базується на чотирьох принципах: відповідальності, системності, справедливості та трансформації всіх бізнес-процесів під нові реалії, адже їх використання буде актуальне ще довгий проміжок часу.

«Ми ведемо боротьбу за таланти, за людей, орієнтованих на результат, співробітників, які мають лідерські якості. А ветерани сьогодні мають усі ці риси. Тому підтримка ветеранського бізнесу для нас є одним з пріоритетів. Ця підтримка буде сприяти поверненню людей у регіони. треба працювати над тим, щоб регіони оживали, щоб туди поверталися мотивовані люди, відновлювалася економічна активність. І це для Метінвесту також означатиме додатковий ресурс, бо це наші підрядники, партнери. Тому «Метінвест» дуже зацікавлений у розвитку ветеранського бізнесу у регіонах нашої присутності. Регіон має зажити новим життям», – підкреслила Петрук.

Водночас вона зауважила: ветеранам потрібен час, щоб повернутися до цивільної професії, і в компанії використовують цілий арсенал інструментів, щоб їм у цьому допомогти.

«Для того, щоб робота з ветеранами була ефективною, ми вивчали дуже багато різного досвіду. Сучасний досвід роботи з ветеранами є в Ізраїлі та США. Ми орієнтуємося на нього, але вже приходимо до розуміння, що такого досвіду роботи з ветеранами, який буде накопичено в Україні, не буде ні в кого», – резюмувала Петрук.

Нагадаємо, раніше «Метінвест» Ахметова запустив відеокурс зі взаємодії з ветеранами, які повернулися з фронту до цивільного життя. Проєкт створено у співпраці з військовою психологинею, кризовою інтервенткою Оленою Нікольською: вона розбирає міфи й тривоги, пов’язані з поверненням ветеранів до колективів, дає практичні рекомендації співробітникам і керівникам, як підготуватися до інклюзивності та реагувати на інвалідність ветерана, а також чого варто уникати в спілкуванні з людиною, котра має бойовий досвід.

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Теги: бізнес робота ветеран

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