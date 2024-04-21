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Юрій Гудименко Політичний діяч

Як спілкуватись з пораненими воїнами, аби не завдати їм болю

glavcom.ua
«Усі знають про протези і ампутації. Але протез, як правило, помітно. А багато інших форм травм і поранень ні»
ілюстративне фото: Depositphotos

«Ви можете завдати пораненій людині сильного фізичного болю або дискомфорту навіть не бажаючи цього»

Є люди, яких вкусила смерть. Поранені і контужені воїни. Є ті, по кому видно одразу – без ока, наприклад, або на протезі влітку. Але є багато тих, по кому не видно. Він або вона можуть бути на протезах, а протези під одягом. Може фактично не бути плеча, але це на перший погляд непомітно. Може бути контузія. Можуть бути перебиті нерви. Може бути уламок, який зайшов у черевну порожнину. Та багато всього може бути.

Тепер всі знають про протези і ампутації. Але це трохи викривляє образ пораненого в головах людей, тому що протез, як правило, помітно. А багато інших форм травм і поранень ні.

Це призводить до того, що ви можете завдати пораненій людині сильного фізичного болю або дискомфорту навіть не бажаючи цього. Постукавши по плечу, обійнявши, штовхнувши випадково на вулиці.

І проти цього немає універсального рецепту, окрім одного: тримати межі особистого простору завжди і всюди з усіма незнайомими людьми. Це офігенно складно, тому що в нас немає або майже немає цього в звичках: ми набагато простіші і контактніші, ніж багато інших націй. Але це буде вимушена частина нової етики в країні, де забагато покусаних війною.

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Теги: українці ветеран

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