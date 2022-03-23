Усик таки зможе поїхати закордон на бій-реванш із Джошуа

Боксерський поєдинок очікується провести у червні цього року

Журналіст американського телеканалу ESPN Майк Коппінджер повідомив, що попри війну в Україні боксер Олександр Усик зможе боксувати проти Ентоні Джошуа у двобої-реванші.

«Олександр Усик отримав дозвіл від міністра спорту України покинути країну під час війни і розпочне тренувальні збори до літнього матчу-реваншу з Ентоні Джошуа в об’єднавчому поєдинку у суперважкій вазі, повідомляють джерела ESPN», – написав Коппінджер.

Раніше повідомлялося, що матч-реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа було заплановано на початок літа.

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина повідомила про обстріл їхнього будинку у Ворзелі на Київщині.

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