Де і коли відбудеться поєдинок Усик – Джошуа

Другий поєдинок між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа, ймовірно, знову відбудеться в Лондоні

Бій запланували на початок літа в Лондоні

Матч-реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа, ймовірно, відбудеться на початку літа. Про це повідомив промоутер українського боксера Олександр Красюк.

«Погоджуся з промоутером Бобом Арумом, який заявив, що другий поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA/WBO/IBF і британським боксером відбудеться на початку літа. Кінець травня – початок червня – дуже ймовірна дата», – сказав Красюк «Трибуні».

Щодо місця проведення поєдинку, то сторони хочуть орендувати лондонський «Веблі».

«Виходячи з економічної доцільності, ми зараз можемо говорити, що економічно «Вемблі» більш привабливий, ніж «Олімпійський» у Києві)», – підсумував український промоутер.

У вересні 2021 року Усик відібрав у Джошуа всі три титули на лондонському стадіоні «Тоттенгема», впевнено перемігши британця за очками.

Раніше стало відомо, що Усик готується дебютувати у футболі.