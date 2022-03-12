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    Олександр Усик емоційно звернувся до росіян та українців (відео)

    Чи почують нашого спортсмена росіяни? - Олександр Усик емоційно звернувся до росіян та українців (відео)
    Чи почують нашого спортсмена росіяни?
    фото: facebook.com/Alexanderusyk

    Триває 17 доба повномасштабної війни Росії проти України

    Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександр Усик записав звернення до росіян, в якому прямо звинуватив їх у цинічній брехні:

    «Росія знищує наші міста. Рівняє їх із землею, під приводом боротьби із фашизмом. Ви боретесь з нашими жінками, дітьми та старими. Руйнуючи наші лікарні, школи та цілі міста!

    При цьому, цинічно брешете і продовжуєте брехати про те, що це якась «спецоперація» і те, що ваші бійці стріляють лише по військових базах» каже боксер.

    За його словами, українці ненавидітимуть росіян найближчі 2-3 покоління.

    Також, Усик вирішив ще раз підтримати українців: «Ми на своїй землі! На своїй православній Українській Землі! Ми відбудуємо нашу Україну! Ми вкладемо всі кошти які у нас є, для відновлення нашої гарної, квітучої Неньки! Любі друзі!

    Ще раз хочу сказати кожному українцю, який став на захист своєї країни − Велике спасибі!»

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Олександр Усик вирішив підтримати рідну країну фінансово. Для цього боксер представив футболку, купивши яку ви можете підтримати країну у боротьбі з російськими окупантами.

    Теги: війна українці Олександр Усик #stoprussia
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    Олександр Усик емоційно звернувся до росіян та українців (відео)