Олександр Усик емоційно звернувся до росіян та українців (відео)

Триває 17 доба повномасштабної війни Росії проти України

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександр Усик записав звернення до росіян, в якому прямо звинуватив їх у цинічній брехні:

«Росія знищує наші міста. Рівняє їх із землею, під приводом боротьби із фашизмом. Ви боретесь з нашими жінками, дітьми та старими. Руйнуючи наші лікарні, школи та цілі міста!

При цьому, цинічно брешете і продовжуєте брехати про те, що це якась «спецоперація» і те, що ваші бійці стріляють лише по військових базах» каже боксер.

За його словами, українці ненавидітимуть росіян найближчі 2-3 покоління.

Також, Усик вирішив ще раз підтримати українців: «Ми на своїй землі! На своїй православній Українській Землі! Ми відбудуємо нашу Україну! Ми вкладемо всі кошти які у нас є, для відновлення нашої гарної, квітучої Неньки! Любі друзі!

Ще раз хочу сказати кожному українцю, який став на захист своєї країни − Велике спасибі!»

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Олександр Усик вирішив підтримати рідну країну фінансово. Для цього боксер представив футболку, купивши яку ви можете підтримати країну у боротьбі з російськими окупантами.