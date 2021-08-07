Успіння праведної Анни: про що сьогодні моляться християни

Сьогодні вшановується свята Анна – матір Пресвятої Богородиці.

Щороку 7 серпня православна церква святкує Успіння праведної Анни – матері Пресвятої Богородиці і земної бабусі Ісуса. Православні дуже шанують Анну і вважають її покровителькою жінок і матерів.

Богомудра, Богоблаженна та Благословенна – саме так говорить про неї Церква в піснеспівах.

Анна була дружиною святого праведного Іоакима, нащадка славетного царя і пророка Давида. Саме Давидові Бог обіцяв, що від його сімені народиться Спаситель світу.

Історія

Згідно із переказами, Анна народилася в I столітті до нашої ери в родині священика. Одружившись з Іоакимом, вона переїхала жити в Назарет Галілейський. Так сталося, що подружжя не могло мати дітей до глибокої старості, чим було дуже стурбоване. Анна і її чоловік старанно молилися Богу, щоб він подарував їм дитину.

Одного дня їхні молитви почули – ангел Божий сповістив їй про народження доньки на ім'я Марія, через яку благословляться всі племена світу. В Єрусалимі свята праведна Анна народила Пресвяту Діву Марію.

До трирічного віку Пресвята Марія жила в будинку своїх батьків, а потім Іоаким та Анна привели її в храм Господній, де та виховувалася до повноліття.

Сама ж свята Анна свої останні роки провела при храмі поруч із донькою і померла у віці 79 років, на 2 роки переживши свого чоловіка.

Анна відійшла до Бога ще до події Благовіщення Пречистій Діві Архангела Гавриїла.

Вже у VI столітті, за часів благовірного імператора Юстиніана, було побудовано храм на її честь. А подальше шанування Анни та Іоакима християнами стало втіленою подякою святому подружжю за те, що саме вони в молитвах та турботах народили і виховали дівчину, яка змогла вмістити в себе Невмістимого Бога, і цим відкрити шлях спасіння усьому людству.

Традиції свята Успіння праведної Анни

Віряни цього дня просять святу про зцілення від безпліддя, адже праведна Анна вважається помічницею у сімейному житті та покровителькою всіх жінок. Особливо вона допомагає тим, кому не вдається народити дітей.

Також свята Анна є захисницею всіх скривджених і знедолених, допомагає побороти важкі недуги.

У це православне свято варто робити добрі справи, не лихословити, адже це може накликати на родину біди та хвороби. Всі помисли повинні бути світлими і чистими.

Не варто сьогодні лінуватися – помірна праця принесе задоволення і користь.

Городники на Анну традиційно йдуть копати ранню картоплю. Також цього дня люди вирушають у ліс по гриби, щоб ввечері приготувати грибні та овочеві страви.

У народному календарі сьогоднішня дата отримала назву Анна Холодниця, зимовказівниця або Анна Літня. Спостерігаючи за погодою цього дня, наші предки робили прогноз на зиму.

Вважається, що яка погода до обіду, така і зима до грудня, а яка після обіду – така після грудня. Саме від Анни починалися холодні передосінні світанки.

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