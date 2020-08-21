21 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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21 серпня сильні вітри, кажуть, з'являються з нізвідки

Нічого не піднімайте на перехрестях

21 серпня відзначаються такі свята і пам'ятні дати:

День Мирона Вітрогона

Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму.

21 серпня Православна церква вшановує пам'ять святителя Мирона-чудотворця, єпископа Критського.

За часів язичництва на Русі вважали, що 21 серпня гуляли сильні вітри, які виникали нібито з нізвідки і закручувалося з пилу, листочків і гілочок. «Вітри-вітрогони пил погнали по білому світу, заголосили по красну літа», - говорили предки. Вони вважали, що вітри починаються або закінчуються за велінням бога вітру Стрибога.

Після прийняття християнства на Русі свято залишилося, але вітер вже став сприйматися як «Божий подих». А оскільки 21 серпня згадували Мирона Критського, то слов'янське свято було перейменовано і отримав назву Мирон Вітродуй або Вітрогон.

В молоді роки Мирон Критський був сімейною людиною, займався землеробством. Він прославився своєю добротою, надавав допомогу всім, хто до нього звертався. Одного разу, заставши злодіїв на своєму току, святий допоміг їм підняти на плечі мішки з зерном. Великодушність Мирона засоромила злодіїв і вони стали вести праведне життя.

Критяни, які глибоко шанують святого, попросили його прийняти сан пресвітера в місті Равка, а пізніше обрали його єпископом Криту. Святитель отримав дар чудотворення.

Народні прикмети 20 серпня:

який Мирон, такий і січень;

якщо вранці туман і роса, значить, погода буде хороша;

паморозь вранці обіцяє хороший врожай наступного року;

якщо вода у водоймах опівдні тиха, значить, осінь буде спокійна, а зима м'яка;

великий урожай ягід в лісі – до холодної зими;

горобина горить вогнем - до морозної зими.

негода в цей день буде мати затяжний характер і протримається до Бабиного літа.

на Мирона Вітрогона опеньки і брусниця в лісі з'являються.

Традиції та обряди на Мирона Вітрогона:

Люди виходили в ліс збирати ожину. Ягода була дуже соковитою, кисло-солодкою і дуже корисною. Знаючи про її властивості, її використовували як протизастудний і жарознижуючий засіб. З ягоди робили різні заготовки на зиму, пекли пироги і робили вино. А з листя заварювали чай.

А ще в цей день ворожили на мрію і бажання стоячи на перехресті: якщо після задуманого на вас подув сильний вітер в обличчя, то скоро все збудеться. Дівчата і хлопці займалися ворожінням на кохану людину. Відуни могли наводити нудьгу на інших і навіть насилати хвороби.

Більшість з цих «процедур» проводили саме на перехрестях доріг, коли дув вітер. Через це на Мирона не рекомендується нічого піднімати з землі на перехрестях.

Що не можна робити 21 серпня:

Не варто займатися домашніми клопотами

Не можна будувати плани на далеке майбутнє

Не можна мити в будинку підлоги. Вважається, що якщо почати мити підлогу, разом з брудом можна вимити щастя і достаток.

Не треба приймати важливих рішень, укладати угоди.

Іменинники 21 серпня:

Герман, Григорій, Омелян, Зосим, Касьян, Леонід, Мирон, Микола, Федір.