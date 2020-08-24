Узбецькі артисти неймовірно виконали український хіт до Дня Незалежності



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Гурт DalaHast з Узбекистану привітав Україну з Днем Незалежності

Музиканти чудовою українською мовою і виконали хіт гурту «Океан» Ельзи» «Обійми мене»

Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає 29-ту річницю своєї незалежності. Посол України в Узбекистані розповів, що цьогоріч свято в амбасаді відбулося без традиційних урочистостей. Однак деякі гості все ж таки завітали до посольства та привітали нашу країну з Днем народження.

«День Незалежності України цього року відбувся без традиційного прийняття. Covid вніс корективи в організацію дипломатичного життя. У переддень національного свята наші добрі друзі, гурт DalaHast, завітали до амбасади з особливим привітанням. Щиро дякую Вам, пані Охиста і Фарход! Ви вцілили прямо в серце», - написав посол України в Узбекистані Микола Дорошенко.

Узбецькі музиканти чудовою українською мовою і дуже зворушливо виконали пісню гурту «Океан» Ельзи» «Обійми мене».

Також нагадаємо, що сьогодні група парламентарів із 12 країн оприлюднили спільну заяву з нагоди Дня незалежності України, в якій закликали міжнародну спільноту не забувати про Україну та продовжувати політичний і економічний тиск на Росію.

Як відомо, 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Зокрема у Києві пройшов Марш захисників України.

Також зазначимо, що на Софіївській площі відбувається офіційне святкування Дня Незалежності. Там президент Зеленський заявив, що великий парад відбудеться тоді, коли Україна поверне всі свої території. Там десятки українських суперзірок виконали фрагменти найвідоміших українських суперхітів. Такою стала фінальна частина урочистостей до Дня Незалежності на Софійській площі столиці.