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    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)

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    Дружина &laquo;Мотороли&raquo; Олена Колєнкіна тоді та зараз - Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Дружина «Мотороли» Олена Колєнкіна тоді та зараз
    Колаж: 24 канал

    Олена Колєнкіна кардинально змінила свій зовнішній вигляд

    Після смерті одного з лідерів бойовиків Мотороли, яка сталася в 2016 році, його дружина Олена Колєнкіна кардинально змінила свій зовнішній вигляд.

    Колєнкіна народилася в селищі Семенівка, що розташовується неподалік Слов'янська на Донеччині. У 2010 році вона закінчила школу, але вищу освіту здобувати не стала. Цікаво, що в її рідному Слов'янську дівчина мала прізвисько Лєнка-Каністра, пише «Обозреватель».

    З Арсенієм Павловим, який мав прізвисько Моторола, вони познайомилися в 2014 році. Тоді бойовик уже мав 5-ти річного сина та дружину. Проте Колєнкіній це на заваді не стало, і через деякий час вона вийшла за нього заміж. У квітні 2015 року у Павлова та Колєнкіної народилася дочка Мирослава, а в жовтні 2016-го, за два тижні до вбивства бойовика, – син Макар.

    Де зараз проживає жінка, невідомо. У 2016 році, одразу після смерті чоловіка, вона спробувала втекти з Донецька. Судячи з фото, які вона публікує в інстаграмі, Колєнкіна часто відвідує окупований Крим і дружить з одіозними російськими музикантами: співачкою Юлією Чичеріною і репером Рем Дігга.

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    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)
    Фото: 24 канал, Обозреватель, соцмережі

    Щодо її зовнішності, то вона змінилася сильно. Показово, що дівчина не економить на собі: на її сторінці часто з'являються фото за кермом автомобіля, в дорогому одязі. Цілком імовірно, що Колєнкіна могла зробити пластику обличчя та накачати губи. Більше того, її шкіра також тепер має інакший вигляд.

    Бойовик Моторола був знищений 16 жовтня 2016 року – пролунав вибух, коли він зайшов у ліфт у власному будинку в окупованому Донецьку. У вбивстві бойовика окупанти звинувачують співробітника СБУ. Натомість у МВС України відповідальність за вбивство поклали на спільників Мотороли. Згодом один із колишніх ватажків проросійських бойовиків Донеччини Олександр Бородай розповів, що ліквідація Мотороли стала результатом розбірок з місцевим криміналом – «стародонецьким криміналом, який не дуже комфортно почувається за нинішнього стану».

     Читайте матеріал «Главкома»: «Звідки взявся Моторола. 10 фактів з біографії терориста»
    Крим вибух МВС окупанти бойовики на Донбасі СБУ вбивство жінка дружина ліфт
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