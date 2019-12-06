Вдова бойовика Мотороли після смерті чоловіка змінилася до невпізнаваності (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дружина «Мотороли» Олена Колєнкіна тоді та зараз Колаж: 24 канал

Олена Колєнкіна кардинально змінила свій зовнішній вигляд

Після смерті одного з лідерів бойовиків Мотороли, яка сталася в 2016 році, його дружина Олена Колєнкіна кардинально змінила свій зовнішній вигляд.

Колєнкіна народилася в селищі Семенівка, що розташовується неподалік Слов'янська на Донеччині. У 2010 році вона закінчила школу, але вищу освіту здобувати не стала. Цікаво, що в її рідному Слов'янську дівчина мала прізвисько Лєнка-Каністра, пише «Обозреватель».

З Арсенієм Павловим, який мав прізвисько Моторола, вони познайомилися в 2014 році. Тоді бойовик уже мав 5-ти річного сина та дружину. Проте Колєнкіній це на заваді не стало, і через деякий час вона вийшла за нього заміж. У квітні 2015 року у Павлова та Колєнкіної народилася дочка Мирослава, а в жовтні 2016-го, за два тижні до вбивства бойовика, – син Макар.

Де зараз проживає жінка, невідомо. У 2016 році, одразу після смерті чоловіка, вона спробувала втекти з Донецька. Судячи з фото, які вона публікує в інстаграмі, Колєнкіна часто відвідує окупований Крим і дружить з одіозними російськими музикантами: співачкою Юлією Чичеріною і репером Рем Дігга.

Щодо її зовнішності, то вона змінилася сильно. Показово, що дівчина не економить на собі: на її сторінці часто з'являються фото за кермом автомобіля, в дорогому одязі. Цілком імовірно, що Колєнкіна могла зробити пластику обличчя та накачати губи. Більше того, її шкіра також тепер має інакший вигляд.

Бойовик Моторола був знищений 16 жовтня 2016 року – пролунав вибух, коли він зайшов у ліфт у власному будинку в окупованому Донецьку. У вбивстві бойовика окупанти звинувачують співробітника СБУ. Натомість у МВС України відповідальність за вбивство поклали на спільників Мотороли. Згодом один із колишніх ватажків проросійських бойовиків Донеччини Олександр Бородай розповів, що ліквідація Мотороли стала результатом розбірок з місцевим криміналом – «стародонецьким криміналом, який не дуже комфортно почувається за нинішнього стану».