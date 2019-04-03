Президент Алжиру пішов у відставку після 20 років правління



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Президент Алжиру Абделазіз Бутефліка

В Алжирі декілька тижнів не вщухають протести проти чинного президента

Президент Алжиру Абделазіз Бутефліка, проти правління якого у країні тривали масові протести, подав у відставку.

Як пише «Громадське», 82-річний лідер, який у 2013 році переніс інсульт, пішов у відставку незадовго після того, як начальник штабу армії Алжиру закликав негайно усунути його з посади.

«Більше неможливо витрачати час», - цитує генерал-лейтенанта Ахмеда Гаеда Салаха державне інформагентство APS.

Раніше Бутефліка, який був при владі протягом 20 років, заявив, що залишатиметься при владі до кінця терміну, до 28 квітня.

Але лідер протестів та опозиційні партії не підтримали такого рішення диктатора: паралельно у столиці Алжиру пройшли багатотисячні демонстрації студентів.

Нещодавно президент Алжиру призначив перехідний уряд.

Як відомо, в Алжирі декілька тижнів не вщухають протести проти чинного президента, який керує країною з 1999 року.

В кінці березня сотні тисяч людей вийшли на акції протесту в столиці та інших містах Алжиру з вимогою відставки президента Бутефліки. Проведені 29 березня акції стали наймасовішими з початку протестів 1,5 місяці тому.

Раніше повідомлялося, що 82-річний Бутефліка заявив, що не балотуватиметься на п'ятий термін.