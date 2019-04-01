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    У світі

    Президент Алжиру пообіцяв піти у відставку до кінця квітня

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    <p>82-річний президент Алжиру Абделазіз Бутефліка</p> - Президент Алжиру пообіцяв піти у відставку до кінця квітня

    82-річний президент Алжиру Абделазіз Бутефліка

    Президент здійснить «кроки для забезпечення безперервності функціонування державних інститутів протягом перехідного періоду»

    Президент Алжиру Абделазіз Бутефліка піде у відставку до 28 квітня, коли закінчується термін його повноважень на посаді глави держави. 

    Про це йдеться в заяві канцелярії президента Алжиру, оприлюдненій офіційним агентством APS.

    У заяві говориться, що президент здійснить «кроки для забезпечення безперервності функціонування державних інститутів протягом перехідного періоду».

    Зазначається, що Абделазіз Бутефліка подасть у відставку до 28 квітня 2019 року.

    Напередодні президент Алжиру призначив перехідний уряд.

    Як відомо, в Алжирі декілька тижнів не вщухають протести проти чинного президента, який керує країною з 1999 року.

    В кінці березня сотні тисяч людей вийшли на акції протесту в столиці та інших містах Алжиру з вимогою відставки президента Бутефліки. Проведені 29 березня акції стали наймасовішими з початку протестів 1,5 місяці тому.

    Раніше повідомлялося, що 82-річний Бутефліка заявив, що не балотуватиметься на п'ятий термін.

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