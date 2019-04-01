Президент Алжиру пообіцяв піти у відставку до кінця квітня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

82-річний президент Алжиру Абделазіз Бутефліка

Президент здійснить «кроки для забезпечення безперервності функціонування державних інститутів протягом перехідного періоду»

Президент Алжиру Абделазіз Бутефліка піде у відставку до 28 квітня, коли закінчується термін його повноважень на посаді глави держави.

Про це йдеться в заяві канцелярії президента Алжиру, оприлюдненій офіційним агентством APS.

У заяві говориться, що президент здійснить «кроки для забезпечення безперервності функціонування державних інститутів протягом перехідного періоду».

Зазначається, що Абделазіз Бутефліка подасть у відставку до 28 квітня 2019 року.

Напередодні президент Алжиру призначив перехідний уряд.

Як відомо, в Алжирі декілька тижнів не вщухають протести проти чинного президента, який керує країною з 1999 року.

В кінці березня сотні тисяч людей вийшли на акції протесту в столиці та інших містах Алжиру з вимогою відставки президента Бутефліки. Проведені 29 березня акції стали наймасовішими з початку протестів 1,5 місяці тому.

Раніше повідомлялося, що 82-річний Бутефліка заявив, що не балотуватиметься на п'ятий термін.