Президент Алжиру пообіцяв піти у відставку до кінця квітня
-
Розсилка
82-річний президент Алжиру Абделазіз Бутефліка
Президент здійснить «кроки для забезпечення безперервності функціонування державних інститутів протягом перехідного періоду»
Президент Алжиру Абделазіз Бутефліка піде у відставку до 28 квітня, коли закінчується термін його повноважень на посаді глави держави.
Про це йдеться в заяві канцелярії президента Алжиру, оприлюдненій офіційним агентством APS.
У заяві говориться, що президент здійснить «кроки для забезпечення безперервності функціонування державних інститутів протягом перехідного періоду».
Зазначається, що Абделазіз Бутефліка подасть у відставку до 28 квітня 2019 року.
Напередодні президент Алжиру призначив перехідний уряд.
Як відомо, в Алжирі декілька тижнів не вщухають протести проти чинного президента, який керує країною з 1999 року.
В кінці березня сотні тисяч людей вийшли на акції протесту в столиці та інших містах Алжиру з вимогою відставки президента Бутефліки. Проведені 29 березня акції стали наймасовішими з початку протестів 1,5 місяці тому.
Раніше повідомлялося, що 82-річний Бутефліка заявив, що не балотуватиметься на п'ятий термін.