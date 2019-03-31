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    В Apple пояснили, чому відмовилися випускати бездротову зарядку AirPower

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    Apple відмовилася від випуску бездротової зарядки - В Apple пояснили, чому відмовилися випускати бездротову зарядку AirPower
    Apple відмовилася від випуску бездротової зарядки

    Бездротова зарядка AirPower не здатна заряджати три пристрої одночасно

    Компанія Apple офіційно відмовилася від випуску бездротової зарядної станції AirPower.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    Про закриття проекту стало відомо від віце-президента з розробки апаратного забезпечення Дена Річі.

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    Він заявив про те, що понад три роки бренд працював над цим пристроєм, але нинішній рівень розвитку технологій не дозволяє зробити так, аби цей продукт відповідав найвищим стандартам Apple, пише akket.com.

    Також зазначається, що бездротова зарядка AirPower не здатна заряджати три пристрої одночасно, коли вони знаходяться у довільному порядку. Саме це має стати головною особливістю даного продукту.

    Через неможливість зробити обіцяне Apple вирішила повністю скасувати цей проект, відмовившись від випуску бездротового зарядного пристрою для iPhone, Apple Watch, AirPods та інших електронних пристроїв.

    Раніше в інтернет виклали фото нового iPhone з трьома камерами.

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