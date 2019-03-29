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    Технології

    В інтернет виклали фото нового iPhone з трьома камерами

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    <div class="post-item__photo-author">З'явилося схематичне зображення нового iPhone</div> - В інтернет виклали фото нового iPhone з трьома камерами
    З'явилося схематичне зображення нового iPhone
    Фото: Twitter/ Steve H.McFly

    Телефон оснащений трьома камерами, які дозволяють смартфону краще справлятися з фотографіями і доповненою реальністю

    У Мережі з'явилося схематичне зображення майбутнього покоління iPhone. Передбачається, що малюнок призначався для постачальників або складального цеху, проте з якоїсь причини він «втік» в Інтернет.

    Зображення дозволяє розглянути, що ґаджет оснащений потрійною камерою, де лінзи розташовані у формі трикутника. Відомо, що три камери дозволяють смартфону краще справлятися з фотографіями і доповненою реальністю.

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    При цьому третя камера являє собою інфрачервоний 3D-сенсор, який може визначати відстань до об'єкта і створювати об'ємну копію.

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