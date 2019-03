В інтернет виклали фото нового iPhone з трьома камерами

Телефон оснащений трьома камерами, які дозволяють смартфону краще справлятися з фотографіями і доповненою реальністю

У Мережі з'явилося схематичне зображення майбутнього покоління iPhone. Передбачається, що малюнок призначався для постачальників або складального цеху, проте з якоїсь причини він «втік» в Інтернет.

Зображення дозволяє розглянути, що ґаджет оснащений потрійною камерою, де лінзи розташовані у формі трикутника. Відомо, що три камери дозволяють смартфону краще справлятися з фотографіями і доповненою реальністю.

При цьому третя камера являє собою інфрачервоний 3D-сенсор, який може визначати відстань до об'єкта і створювати об'ємну копію.

