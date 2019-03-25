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    Технології

    Apple представила новий стримінговий сервіс

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    Apple TV+ - це частина програми Apple TV - Apple представила новий стримінговий сервіс
    Apple TV+ - це частина програми Apple TV

    З осені 2019 року платформа буде доступна більш ніж в 100 країнах

    Apple представила новий стримінговий сервіс Apple TV+ з оригінальними фільмами і серіалами.

    Про це повідомляється на сайті корпорації.

    Apple TV+ - це частина програми Apple TV, воно об'єднує проекти сервісів з платними підписками на зразок Amazon, шоу з кабельними каналами як HBO, Starz, Epix і Showtime, а також фільми з iTunes.

    Зокрема, у роботі над фільмами і серіалами візьмуть участь Стівен Спілберг, Джей Джей Абрамс і інші відомі режисери, актори та продюсери.

    Під час презентації Apple не показала трейлери та тизери жодного зі своїх проектів, тільки загальну нарізку з короткими кадрами з різних шоу і фільмів.

    Зазначається, що з осені 2019 року платформа буде доступна більш ніж в 100 країнах.

    Працюватиме сервіс по підписці, контент буде доступний як онлайн, так і оффлайн. Вартість поки не оголосили.

    Раніше компанія Apple представила два нових продукти - оновлені iPad Air і iPad Mini. IPad Air - це 10,5-дюймова модель, а iPad Mini має 7,9-дюймовий дисплей. 

    модель Apple Amazon
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