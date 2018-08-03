В Бердянську сьогодні оберуть запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у вбивстві Олешка
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Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою
Бердянський міськрайонний суд в п’ятницю, 3 серпня, обиратиме запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у вбивстві активіста, ветерана АТО Віталія Олешка.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
«Сьогодні суд обиратиме чотирьом підозрюваним запобіжні заходи. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою», - зазначили у прес-службі.
Нагадаємо, друзі та побратими вбитого Олешка опізнали екс-бійця розформованого батальйону «Торнадо» Артема Матюшина як вбивцю загиблого.
Ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.
Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка. Чотирьом вже повідомлено про підозру.
Нардеп Антон Геращенко розказав подробиці про кілера та його пособників, які здійснили вбивство Олешка.