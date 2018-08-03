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    В Бердянську сьогодні оберуть запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у вбивстві Олешка

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    <span>Бердянського активіста Віталія Олешка вбили 31 липня пострілом у спину</span> - В Бердянську сьогодні оберуть запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у вбивстві Олешка
    Бердянського активіста Віталія Олешка вбили 31 липня пострілом у спину

    Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою

    Бердянський міськрайонний суд в п’ятницю, 3 серпня, обиратиме запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у вбивстві активіста, ветерана АТО Віталія Олешка.

    Про це повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.

    «Сьогодні суд обиратиме чотирьом підозрюваним запобіжні заходи. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою», - зазначили у прес-службі.

    Нагадаємо, друзі та побратими вбитого Олешка опізнали екс-бійця розформованого батальйону «Торнадо» Артема Матюшина як вбивцю загиблого.

    Ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.

    Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка. Чотирьом вже повідомлено про підозру.

    Нардеп Антон Геращенко розказав подробиці про кілера та його пособників, які здійснили вбивство Олешка.

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