В більшості областей України 27 березня буде сухо і прохолодно



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За даними синоптика, з п`ятниці почне теплішати і вже у суботу та у день виборів, 31 березня, для українців буде чудова погода - сонячна та тепла

В Україні у четвер, 28 березня, холодне повітря домінуватиме: найближчої ночі очікується 0-5 градусів морозу, а вдень максимально лише +4+9 градусів, на заході +6+11 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Сьогоднішній мокрий сніг відсунеться завтра на південь України… Саме у південній частині у четвер є ймовірність незначних опадів у вигляді мокрого снігу. Лише Одещина втримається від вологої погоди. І ще в західних областях пройдуть невеликі дощі. А в більшості областей України 28 березня буде сухо», - повідомила синоптик.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

За її даними, у Києві завтра, 27 березня, без опадів та холодно. Вночі 0-3 градуси морозу, вдень за рахунок сонячних прояснень потепліє до +5+8 градусів.

З п`ятниці почне теплішати і вже у суботу та у день виборів, 31 березня, для українців буде чудова погода - сонячна та тепла… У неділю в Україні потепліє до +12+18 градусів і світитиме сонце», - підсумувала синоптик.

Як повідомлялось, українські синоптики прогнозують до +28 у квітні.