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    В будинку на Харківщині обвалилися стіна: загинув чоловік

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    Трагедія сталася ввечері 22 січня&nbsp;у селищі Шевченкове&nbsp;&nbsp; - В будинку на Харківщині обвалилися стіна: загинув чоловік
    Трагедія сталася ввечері 22 січня у селищі Шевченкове  

    Чоловік загинув на місці, іще один з травмами потрапив до лікарні

    На Харківщині під час робіт у будинку обвалилася стіна, внаслідок чого один чоловік загинув та ще одного госпіталізували. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області.

    «22 січня о 17:57 до ДСНС надійшла інформація, що у селищі Шевченкове на вулиці Шевченка, 84 в одноповерховій не експлуатованій будівлі, попередньо під час розбирання цегляної стіни, стався обвал, внаслідок чого 1 особа загинула (чоловік 1967 року народження) та 1 чоловік 1982 року народження постраждав», - сказано у повідомленні.

    У пресслужбі зазначили, що постраждалого було госпіталізовано до Куп'янської районної лікарні з діагнозом перелом ноги. 

    Також нагадаємо, що 9 січня загинув чоловік через обвал у шахті Запорізького залізорудного комбінату.

    За даними відомства, на глибині 940 метрів стався обвал породи, який смертельно травмував 46-річного машиніста вібровантажної установки.

    Також нагадаємо, що 4 вересня 2019 року шахтар загинув через обвал породи в шахті ЗЗРК у Запорізькій області.

     

    ДСНС Харківщина аварія село будинок чоловік
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