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    Події в Україні

    Військовий винищувач на кордоні із Румунією зупиняв літак контрабандистів (фото, відео)

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    Літак контрабандистів&nbsp;приземлили на один із косівських аеродромів - Військовий винищувач на кордоні із Румунією зупиняв літак контрабандистів (фото, відео)
    Літак контрабандистів приземлили на один із косівських аеродромів
    Фото: dpsu.gov.ua

    Прикордонники затримали чотирьох контрабандистів, які після приземлення намагалися втекти на автомобілі

    Прикордонники відділу «Порубне» Чернівецького загону уранці 7 серпня зафіксували над Івано-Франківщиною незаконний проліт літака типу Ан-2. Він летів з України в Румунію та назад. Аби затримати порушника, в небо здійнявся український військовий літак. Під час приземлення на одному з косівських аеродромів прикордонники затримали 4 людей, яких підозрюють у контрабанді. Про це повідомляють на сайті Державної прикордонної служби України.

    Побачивши літак, прикордонники відразу повідомили про підрозділу активність Протиповітряній обороні. З аеродрому піднявся військовий літак, щоб змусити приземлитися повітряне судно.

    МіГ-29 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна перехопив цивільний літак типу Ан-2, повідомляють у командуванні Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

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    Військовий винищувач на кордоні із Румунією зупиняв літак контрабандистів (фото, відео)
    Військовий винищувач на кордоні із Румунією зупиняв літак контрабандистів (фото, відео)
    Військовий винищувач на кордоні із Румунією зупиняв літак контрабандистів (фото, відео)
    Фото: dpsu.gov.ua

    «Невдовзі під час приземлення літака на одному з аеродромів у Косівському районі Івано-Франківської області, за десятки кілометрів від кордону, оперативні співробітники Держприкордонслужби та військовослужбовці спецпідрозділу ДОЗОР затримали 4 людей. Після приземлення повітряного судна вони намагалися втекти на автомобілі», – ідеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

    Про правопорушення повідомили підрозділам прокуратури та управління Служби безпеки України в Чернівецькій, Івано-Франківській областях. Прикордонники фіксують правопорушення, зокрема за незаконне транспортуванням сигарет в Румунію, та інші порушення, передбачені чинним законодавством.

    Відкрито кримінальне провадження за ст. 334 Кримінального кодексу України (Порушення правил міжнародних польотів).

    Нагадаємо, що Державна прикордонна служба України продовжує проводити посилені заходи безпеки на кордоні з Білоруссю. Зокрема, посилення охорони даного напрямку державного рубежу проводиться із залученням додаткових резервів, в тому числі підрозділів «ДОЗОРу» та Кінологічного навчально центру.

    Читайте також: Зеленський доручив привести українські кордони у бойову відповідність

    Теги: прикордонники ЗСУ літак Facebook час
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    Військовий винищувач на кордоні із Румунією зупиняв літак контрабандистів (фото, відео)